7ª Edição do Dia Mundial da Limpeza acontece no Brasil e em mais de 190 países

A iniciativa, que acontecerá no dia 20 de setembro, entrou no calendário oficial da ONU

O Dia Mundial da Limpeza, que desde 2018 mobilizou 91 milhões de pessoas para limpar suas cidades, rios e comunidades dos resíduos, já tem data oficial para acontecer. Agora, todo o dia 20 de setembro em todo o mundo. Serão mais de 190 países reunidos para agir com o trabalho prático e promover o fomento de mais reflexão sobre o consumo consciente.



Com a data fixada no calendário oficial da Organização das Nações Unidas (ONU), as iniciativas contemplarão todo o mês de setembro, para uma grande ação coletiva mundial. Neste ano, devido a data contemplar uma sexta-feira, as ações de limpeza serão prolongadas por todo o final de semana, abrangendo também os dias 21 e 22 de setembro.



De acordo com a associação mundial World Bank que integra cinco instituições para reduzir a pobreza em países em desenvolvimento, a cada ano a humanidade gera dois bilhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos que, sem uma ação urgente, o desperdício global aumentará em 70% nos níveis atuais até 2050. Além disso, mais de 3,5 bilhões de pessoas não têm acesso a sistemas eficientes de gerenciamento de resíduos, com grande parte de seus resíduos sendo incinerados ou acabando na natureza, nos mares e oceanos, principalmente por meio de sistemas fluviais.



Segundo Edilainne Pereira, Diretora Executiva do Instituto Limpa Brasil, este evento além de atender ao problema de demanda imediata, também tem o objetivo de promover a educação ambiental para atitudes sustentáveis durante todo o ano.



“O nosso trabalho parte da mobilização massiva destinada a recolher o lixo, inclusive temos metas para alcançar 5% da população de cada país. Contudo, o nosso empenho começa com a limpeza para a promoção da mudança comportamental da sociedade, ou seja, para a maior responsabilidade ambiental e equidade social”, explica Edilainne.



O Dia Mundial da Limpeza, coordenado globalmente pelo Let’s do It World e nacionalmente pelo Instituto Limpa Brasil Let’s do It, faz parte da parceira credenciada do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) e da Assembleia Ambiental das Nações Unidas (UNEA) que tem a intenção de ocorrer anualmente com o apoio institucional do ONU Habitat. No Brasil, essa rede atua em apoio ao Instituto Limpa Brasil que conseguiu, pela primeira vez neste ano, o apoio institucional ONU Habitat do Brasil. Inclusive, a campanha 2024 que já está sendo compartilhada traz o seguinte tema “Abra Espaço para a Vida“.



Todas as pessoas interessadas em participar podem acessar a página do Limpa Brasil para se registrar ou encontrar um evento em sua região.



A ação também conta com o a Mobilização Nacional da Solar Coca-Cola, Decathlon, Grupo Com Atitude e do Movimento Nacional Eu Sou Catador (MESC), além do Patrocinio Nacional da Philip Morris Brasil e Apoio de Mobilização de diversas instituições entre eles a Associação Brasileira de Municípios (ABM), Algar Telecom, ABICOM – Associação Brasileira de Biopolímeros Compostáveis e Compostagem, Beegreen, Beach Park, Earthday América do Sul, Ecoimbé, Fundação Internacional de Comunicação (FIC), Graça em Ação, Grupo Escoteiros do Brasil, Grupo Ser Educacional, Grupo Mulheres do Brasil, Malala Filmes, Rede Eclesial Pan-Amazônica (REPAM-Brasil), Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Pernambuco, Secretaria Executiva de Mudanças Climáticas de São Paulo (Seclima), Secretaria Executiva de Limpeza Urbana de São Paulo (Selimp), SEAC-MS, Transpetro, UP Brasil e World Wellness Weekend Brasil.

Sobre o Instituto Limpa Brasil:



O Instituto Limpa Brasil é o representante oficial no Brasil do Let´s do It, maior movimento de mobilização mundial em defesa do descarte adequado de resíduos que já atraiu mais de 91 milhões de voluntários, equivalente a 1.1% da população mundial em ações de limpeza em mais de 211 países, com a meta de chegar a 5%. No Brasil, já impactou 1,7 milhões de pessoas em mais de 1.200 municípios e espera realizar muito mais na próxima edição do World Cleanup Day, que será realizada em 20 de setembro.



Fundado em 2010 pela empresa Atitude Brasil, é uma organização sem fins lucrativos que tem como missão: Promover educação e mobilização pública, de forma democrática e inclusiva, para erradicar o descarte inadequado dos resíduos restaurando o meio ambiente, construindo uma cultura de reciclagem, consumo consciente, produções responsáveis, economia circular, gerando renda para catadores de materiais recicláveis. A ONG realiza Programas e Projetos integrados que envolvem a sociedade civil, o setor privado e os órgãos do governo. As ações contribuem para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável cumprindo com metas da Governança Sustentável.

