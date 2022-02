Dia Mundial do Rádio: músicas internacionais predominam no Brasil

Ecad analisou canções mais tocadas por emissoras nos últimos dez anos

As músicas estrangeiras predominaram entre as mais tocadas nas rádios brasileiras nos últimos dez anos. A conclusão está em levantamento do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad), que fez a análise em homenagem ao Dia Mundial do Rádio, celebrado hoje (13).



O estudo considerou apenas as emissoras em dia com o pagamento de direitos autorais ao Ecad nos últimos 10 anos. O levantamento constatou diferenças regionais na preferência pelas músicas.



Na Região Nordeste, houve divisão igual entre canções nacionais e estrangeiras. Entre as 10 músicas mais tocadas, cinco foram brasileiras. Na outra ponta, está o Sudeste, onde apenas uma canção nacional entrou no ranking.



No Centro-Oeste, a lista das dez músicas mais executadas teve seis internacionais e quatro nacionais. No Sul, a proporção ficou em sete canções estrangeiras e três brasileiras no top 10. A Região Norte teve oito internacionais e duas nacionais entre as dez mais tocadas.



A canção nacional que mais conseguiu entrar na lista das dez mais executadas foi Flores em Vida, interpretada por Vanessa da Mata, que entrou no ranking das regiões Centro-Oeste, Norte, Sul e foi a mais tocada nos últimos dez anos no Nordeste. O segundo lugar entre as canções brasileiras foi dividido entre as canções Mandou Bem, da banda Jota Quest, e Ai Se Eu Te Pego, de Michel Teló.



A canção Mandou Bem ficou em quarto lugar na Região Centro-Oeste e foi a mais executada no Sul. O hit Ai Se Eu Te Pego obteve o sexto lugar no Centro-Oeste e alcançou a mesma posição no Sul.



Veja os rankings regionais com as músicas mais tocadas em rádios que pagaram direitos autorais nos últimos dez anos



Centro-Oeste



1) Get Lucky – Daft Punk / Pharrell / Nile Rodgers / Christo Guy Manuel Homem

2) Flores em Vida – citação: boa sorte/good luck – Vanessa Da Mata / Ben Harper / Felipe Duram / Alberto Araujo

3) 7 Years – Morten Pilegaard / Lukas Graham / Morten Jensen / La Brel David James / Stefan Forrest / Brody Brown

4) Mandou Bem – Pj / Gigi / Barnes Jerry / Rogerio Flausino / Nile Rodgers / Marcos Tulio Lara / Fabio O’brian / Paulinho Fonseca / Marcio Buzelin

5) Sugar – Cirkut / Adam Levine / Ammo / Jacob Kasher / Luke Gottwald / Mike Posner

6) Aí Se Eu Te Pego – Karine Vinagre / Duda / Amanda Cruz / Aline Medeiros Da Fonseca / Sharon / Antonio Dyggs

7) Timber – Buddy L Hank / Cirkut / Pitbull / Carter Charles Cedel / Roger Parker / Greg Errico / Sermstyle / Priscilla Renea Hamilton / Kesha / Steve Arrington / Lee Oskar / Luke Gottwald / Breyan Isaac / Oskar Keri

8) Regime Fechado – Juan Marcus / Jenner Melo / Vinicius / Thiago Alves / Samuel Alves / Natanael Silva

9) Piece of Your Heart – Nathan C / Simon De Jano / Madwill / Blake Cooper / Joshua Alexander Grimmett / Luke

10) Hey Brother – Veronica Maggio / Ash Pournorui / Fire Frank / Damien Adore / Avicii



Nordeste



1) Flores em Vida – citação: boa sorte/good luck – Vanessa Da Mata / Ben Harper / Felipe Duram / Alberto Araujo

2) Jenifer – Fred Willian / Thawan Alves / Joao Pala / Leo Sousa / Abel Junior / Junior Avelar / Allef Alcino / Thales Gui

3) Medo Bobo – Vinicius O Poeta / Juliano Tchula / Francisco Araújo / Maraisa / Junior Pepato

4) Halo – Ryan Tedder / Beyonce / Bogart

5) Get Lucky – Daft Punk / Pharrell / Nile Rodgers / Christo Guy Manuel Homem

6) A Noite – Tie / Giuseppe Anastasi / Adriano Cintra / Rita Wainer / Andre Whoong

7) Regime Fechado – Juan Marcus / Jenner Melo / Vinicius / Thiago Alves / Samuel Alves / Natanael Silva

8) Sugar – Cirkut / Adam Levine / Ammo / Jacob Kasher / Luke Gottwald / Mike Posner

9) When I Was Your Man – Andrew Wyatt / Phillip Lawrence / Bruno Mars / R E

10) Shape of You – Briggs Kevin Jerome / Ed Sheeran / Maccutcheon Steven / John Macdaid / Tameka D Cottle / Kandi L Burruss



Norte

1) Irreplaceable – Espen Lind / Bjorklund Amund / Beyonce / Ne Yo / Eriksen Mikkel Storleer / Tor Erik Hermansen

2) Timber – Buddy L Hank / Cirkut / Pitbull / Carter Charles Cedel / Roger Parker / Greg Errico / Sermstyle / Priscilla Renea Hamilton / Kesha / Steve Arrington / Lee Oskar / Luke Gottwald / Breyan Isaac / Oskar Keri

3) Sugar – Cirkut / Adam Levine / Ammo / Jacob Kasher / Luke Gottwald / Mike Posner

4) Flores em Vida – citação: boa sorte/good luck – Vanessa Da Mata / Ben Harper / Felipe Duram / Alberto Araujo

5) Hey Brother – Veronica Maggio / Ash Pournorui / Fire Frank / Damien Adore / Avicii

5) (empate) Dancing with a stranger – Sam Smith / Eriksen Mikkel Storleer / Tor Erik Hermansen / Normani Kordei / James John Napier

6) Halo – Ryan Tedder / Beyonce / Bogart

7) Get Lucky – Daft Punk / Pharrell / Nile Rodgers / Christo Guy Manuel Homem

8) Aí Eu Ligo – Alcebias Flausino / Kaua Rodrigues / Paulinha Goncalves / Matheus Mattos / Arthur Castro

9) Coração Pirata – Cleberson Horsth / Ricardo Feghali / Paulinho / Aldir Blanc / Eurico Filho / Nando / Serginho Herval

10) Señorita – Shawn Mendes / Camila Cabello / Benny Blanco / Ali Tamposi / Magnus Hoiberg / Andrew Watt / Jack Patterson / Charli Xcx



Sudeste



1) Get Lucky – Daft Punk / Pharrell / Nile Rodgers / Christo Guy Manuel Homem

2) Sugar – Cirkut / Adam Levine / Ammo / Jacob Kasher / Luke Gottwald / Mike Posner

3) Timber – Buddy L Hank / Cirkut / Pitbull / Carter Charles Cedel / Roger Parker / Greg Errico / Sermstyle / Priscilla Renea Hamilton / Kesha / Steve Arrington / Lee Oskar / Luke Gottwald / Breyan Isaac / Oskar Keri

4) Irreplaceable – Espen Lind / Bjorklund Amund / Beyonce / Ne Yo / Eriksen Mikkel Storleer / Tor Erik Hermansen

5) Mandou Bem – Pj / Gigi / Barnes Jerry / Rogerio Flausino / Nile Rodgers / Marcos Tulio Lara / Fabio O’brian / Paulinho Fonseca / Marcio Buzelin

6) Shape of You – Briggs Kevin Jerome / Ed Sheeran / Maccutcheon Steven / John Macdaid / Tameka D Cottle / Kandi L Burruss

7) Piece of Your Heart – Nathan C / Simon De Jano / Madwill / Blake Cooper / Joshua Alexander Grimmett / Luke

8) Paradise – Brian Eno / Coldplay / A Martin

9) Closer – Isaac Slade / Joe King / Andrew Taggart / Shaun Frank / Halsey / Louis The Child

10) Hey Brother – Veronica Maggio / Ash Pournorui / Fire Frank / Damien Adore / Avicii



Sul



1) Mandou Bem – Pj / Gigi / Barnes Jerry / Rogerio Flausino / Nile Rodgers / Marcos Tulio Lara / Fabio O’brian / Paulinho Fonseca / Marcio Buzelin

2) Get Lucky – Daft Punk / Pharrell / Nile Rodgers / Christo Guy Manuel Homem

3) Timber – Buddy L Hank / Cirkut / Pitbull / Carter Charles Cedel / Roger Parker / Greg Errico / Sermstyle / Priscilla Renea Hamilton / Kesha / Steve Arrington / Lee Oskar / Luke Gottwald / Breyan Isaac / Oskar Keri

4) Sugar – Cirkut / Adam Levine / Ammo / Jacob Kasher / Luke Gottwald / Mike Posner

5) Flores em Vida – citação: boa sorte/good luck – Vanessa Da Mata / Ben Harper / Felipe Duram / Alberto Araujo

6) Aí Se Eu Te Pego – Karine Vinagre / Duda / Amanda Cruz / Aline Medeiros Da Fonseca / Sharon / Antonio Dyggs

7) Piece of Your Heart – Nathan C / Simon De Jano / Madwill / Blake Cooper / Joshua Alexander Grimmett / Luke

8) Hey Brother – Veronica Maggio / Ash Pournorui / Fire Frank / Damien Adore / Avicii

9) Mirrors – J Roc / Garland Waverly Mosley Jr / James Edward Fauntleroy Ii / Chris Godbey / Timbaland / Justin Timberlake

10) Shape of You – Briggs Kevin Jerome / Ed Sheeran / Maccutcheon Steven / John Macdaid / Tameka D Cottle / Kandi L Burruss

Edição: Nádia Franco

EBC

