Comunidades amazônicas são beneficiadas com sistema de energia solar que fortalece empreendedorismo sustentável

Mais de 530 famílias serão beneficiadas com o novo sistema de energia solar instalado na comunidade Bauana, localizada na Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Uacari, no município de Carauari (distante a 787 quilômetros de Manaus), interior do Amazonas. A iniciativa visa fortalecer o empreendedorismo sustentável, alinhado à bioeconomia, e melhorar os indicadores socioeconômicos da população regional.

A partir da instalação do sistema, será possível o funcionamento de duas miniusinas para produção de óleos de andiroba e murumuru, buriti, açaí, e outros produtos da bioeconomia amazônica. O sistema solar possui 80 painéis e 32 baterias de lítio. Além do Bauana, o sistema beneficiará outras 10 comunidades, entre a RDS Uacari e a Reserva de Extrativista (Resex) Médio Juruá. São elas: Santo Antônio, Vila Ramalho, São Raimundo, Bom Jesus, Imperatriz, Roque, Nova Esperança, Novo Horizonte, Pupuaí e Gumo do Facão.

O sistema de energia é fruto do projeto “Sempre Luz”, realizado entre a Fundação Amazônia Sustentável (FAS) e a multinacional brasileira UCB Power. Em 2021, a mesma iniciativa levou abastecimento para aproximadamente 130 pessoas da comunidade ribeirinha Santa Helena do Inglês, na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Rio Negro, no município de Iranduba (distante a 64 quilômetros de Manaus). O local sofria com constantes interrupções de energia e, após o projeto, passou a ter o fornecimento de eletricidade 24 horas.

“Para a minha comunidade principalmente, que reside dentro da unidade de conservação, a instalação de uma usina de beneficiamento de óleos vegetais pode representar não apenas uma fonte de renda adicional, mas também uma oportunidade de promover a sustentabilidade socioeconômica e ambiental. Essa usina oferece benefícios significativos para todas as famílias locais”, destaca o extrativista Caio Gondim do Carmo, comunitário do Bauana.

O superintendente geral da FAS, Virgilio Viana, explica que o sistema vai dar suporte aos laboratórios de empreendedorismo local.

“Nós temos não apenas um conjunto de placas solares, mas também todos os equipamentos que permitem funcionar uma mini-usina de processamento dos frutos da bioeconomia, em um campus de inovação, educação e diversas outras atividades [RDS Uacari e RESEX Médio Juruá]”, enfatiza.

O fornecimento elétrico ainda irá facilitar o acesso à educação, pesquisa, telessaúde e outras atividades via internet. Viana avalia que o sistema é uma grande oportunidade para o desenvolvimento sustentável local.

“Toda a riqueza natural tem que ser transformada em produtos de valor agregado nas próprias comunidades, pois vai permitir que os jovens deixem de olhar para as grandes cidades como única rota de prosperidade pessoal. Esse exemplo pode ser replicado em toda a Amazônia, e o que nós defendemos são pólos de desenvolvimento sustentável, como é o caso da comunidade Bauana. Eles criam esperança por uma Amazônia próspera, com melhores indicadores socioeconômicos e a floresta em pé”, finaliza.

“Temos uma história de sucesso no desenvolvimento de projetos de armazenamento de energia em comunidades da Amazônia, em parceria com a FAS. Estamos muito orgulhosos em apoiar mais essa iniciativa”, afirma George Fernandes, CEO da UCB Power.

Sobre a FAS

A Fundação Amazônia Sustentável (FAS) é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que atua pelo desenvolvimento sustentável da Amazônia. Sua missão é contribuir para a conservação do bioma, para a melhoria da qualidade de vida das populações da Amazônia e valorização da floresta em pé e de sua biodiversidade. Com 16 anos de atuação, a instituição tem números de destaque, como o aumento de 202% na renda média de milhares famílias beneficiadas e a queda de 39% no desmatamento em áreas atendidas.

Sobre a UCB Power

A UCB Power é uma das principais marcas de soluções de armazenamento de energia no Brasil e na América Latina. Com mais de 50 anos de atuação no mercado, a empresa alia vasta experiência em manufatura de eletrônicos e agilidade operacional. A UCB Power fornece baterias estacionárias, baterias portáteis para celulares e laptops, baterias para mobilidade elétrica, além de soluções de segurança antivandalismo. É a líder nacional em fornecimento de soluções de armazenamento de energia para comunidades remotas. A sede administrativa da UCB Power está localizada em São Paulo. No Brasil, a empresa possui plantas industriais em Manaus (AM) e Extrema (MG), além de um escritório em Porto Velho (RO). No exterior, conta com escritórios em Seul (Coreia do Sul), Shenzhen (China) e uma operação comercial em Marselha (França).

Signatária do Pacto Global da ONU, a UCB Power está entre as mil melhores empresas do País e é reconhecida como uma das melhores empresas para se trabalhar, conforme certificação do Great Place to Work (GPTW).

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...