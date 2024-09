Escritor Marven Junius Franklin lança seu primeiro livro infanto-juvenil em Macapá nesta quinta-feira (19)

Livro traz o cotidiano ribeirinho e conta a história de um menino, que durante o inverno amazônico presencia enchentes e destruições provocadas pela alta das marés

O poeta e escritor Marven Junius Franklin realiza lançamento de seu primeiro livro no segmento infanto-juvenil, intitulado “O Pequeno Admirador de Marés”. O lançamento acontece na Escola Estadual Araçary Correa Alves, no bairro Perpétuo Socorro, Zona Norte da capital.

“Lançar o livro em uma escola é uma forma de incentivar a leitura e a prática literária no meio educacional”, destaca o escritor.

De acordo com o jornalista Humberto Baia, “O Pequeno Admirador de Marés” é um livro repleto de cenas do cotidiano e questões sociais, marcas indeléveis no trabalho do escritor que é uma das grandes revelações da literatura produzida na Amazônia.

Marven, recentemente foi homenageado pela Academia Amapaense de Letras (AAL) com o Prêmio de Destaque da Literatura Amapaense nas comemorações dos 70 anos dessa entidade e finalista do Prêmio Off Flip de Literatura /2023, um dos prêmios mais importantes da literatura brasileira.

Mais do escritor Marven Junius Franklin

O autor é professor da rede pública de ensino. Ativista da literatura no Extremo Norte brasileiro, seu livro Oiapoque (in blues), lançado em 2018 é um exemplo de militância, resistência e engajamento literário na fronteira entre o Brasil e a Guiana Francesa. Paraense, radicado, há 20 anos, no Amapá, o autor coleciona prêmios e homenagens importantes no universo literário local e nacional e já participou de inúmeras coletâneas, publicações em sites e revistas de literatura. O livro a ser lançado na próxima quinta, é um “conto de fadas contemporâneo”, brinca o poeta, e conta o drama de um menino de Macapá, que durante o inverno amazônico presencia enchentes e destruições provocadas pela alta das marés na área ribeirinha do Aturiá, bairro pobre de Macapá.

Programação

Abertura do evento

Recital com Cecília Lobo, Luany Ferreira, Cricilma Ferreira e Negra Aurea

Lançamento do livro O Pequeno Admirador De Marés

Mesa de Autógrafos

Animação com Tio Nescal

O livro O Pequeno Admirador de Marés tem patrocínio da Lei Aldir Blanc.

Serviço:

Lançamento do livro O Pequeno Admirador de Marés

Data: 19 de setembro | quinta-feira

Hora: 10h

Local: Escola Estadual Araçary Correa Alves

Endereço: Rua Rio Javarí, 23 – Perpétuo Socorro, Macapá/AP

Texto sobre o escritor, por Humberto Baia.

Fotos: Janaina Viana

Atendimento à imprensa: Mary Paes (96)99179-4950

