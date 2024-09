Conheça medidas de segurança para viajar sozinha e com tranquilidade

Pesquisa revela que 14% das mulheres optam por visitar outros países sem a presença de familiares ou amigos.

Quando o assunto é conhecer outro país, 14% das mulheres optam por viajar sozinhas, segundo levantamento das plataformas de viagens Mabrian e The Data Appeal Company. O percentual só não é maior porque a sensação de insegurança é um impeditivo para que elas tenham essa experiência. No entanto, é possível adotar medidas para aumentar a proteção durante uma viagem só ou acompanhada.

De acordo com o Índice de Percepção de Segurança (PSI), as dez cidades que mais recebem turistas mulheres são percebidas como destinos seguros. O top três do ranking são Tokyo, Paris e Londres. Entre os aspectos que devem ser observados por elas estão a hospedagem, o translado, os passeios que serão realizados e a documentação necessária para garantir maior segurança.

As mulheres que buscam onde se hospedar em Tokyo podem escolher por acomodações que estejam próximas a pontos turísticos, como a região de Shibuya. Em Paris, o bairro Saint German de Pres é uma alternativa para estar próximo de cafés, galerias e do centro da capital francesa. Em Londres, a área de Bloomsbury permite caminhar a pé até as principais atrações da cidade.

Mas além da localização, é aconselhável observar a infraestrutura das hospedagens, priorizando aquelas que oferecem sinal de internet e fácil acesso aos meios de transporte.

Para as mulheres que desejam visitar países menos urbanos, como Liechtenstein, na Europa, esses cuidados são considerados indispensáveis.

Na hora de planejar o roteiro de viagem, a orientação é seguir outras medidas de precaução para alcançar o máximo de conforto, tranquilidade e segurança durante a experiência internacional.

Faça uma pesquisa completa sobre o destino

Antes de escolher um destino, é necessário pesquisar sobre a cultura do lugar, a oferta de hospedagem, as opções de lazer oferecidas e a segurança para a realização dessas atividades, como alerta o TripAdvisor.

Para as mulheres que buscam conhecer a Itália, uma sugestão é analisar os melhores bairros para se hospedar em Roma, quinta cidade mais visitada, segundo o ranking do PSI. Os principais se encontram próximos a pontos turísticos, como Monti, Trastevere, Prati e os entornos da estação Termini. Em Milão, o centro histórico é a área mais recomendada para a estadia da população feminina, em razão do alto fluxo de turistas.

A partir disso, é preciso estar atento às avaliações de outras mulheres sobre as condições de hospedagem. Na internet, é possível obter resenhas com informações sobre a segurança, a qualidade dos serviços e a experiência vivida por outras mulheres.

Tenha uma rede de contatos

Antes de viajar, a orientação do Ministério do Turismo é que as mulheres mantenham uma lista de contatos de emergência, incluindo o telefone e o nome completo de pessoas confiáveis.

Caso ocorra alguma emergência de saúde ou perda de documentos, é possível que estas pessoas sejam contatadas. Outra dica é manter essa lista em um local de fácil acesso para terceiros, como na carteira ou no próprio papel de parede do celular.

Parte dos dispositivos móveis tem uma ferramenta que possibilita saber o local onde a pessoa está. Para garantir que familiares e amigos saibam e acompanhem a localização, é importante manter esse modo do celular ativado.

Atenção à bagagem e documentação

Outra dica é adquirir uma bolsa funcional que garanta a segurança aos pertences pessoais. Agências de viagem sugerem que, ao invés de escolher pelo visual, as mulheres optem por uma bolsa de cor neutra e que possa ser usada junto ao corpo, como uma pochete. Elas são mais discretas e dificultam casos de roubo.

Não é recomendado carregar todo o dinheiro e documentação em um só lugar. Cópias da identidade e do passaporte devem ser mantidas em um local separado, e o dinheiro deve ser dividido entre o físico, o cartão de crédito e o Pix.

Também é recomendado incluir no orçamento um seguro viagem. O plano atua em momentos emergenciais, pagando indenização e arcando com custos de cobertura médica, bagagem perdida, cancelamento de voos e assistência jurídica.

Esteja atenta aos acontecimentos no entorno

Diferente dos homens, as mulheres sofrem com maiores casos de violência verbal e não verbal. Estudo da empresa Deloitte revela que 13% das entrevistadas sofreram casos de assédio em viagens a trabalho. Para turistas que visitam outros países por lazer, a taxa tende a ser ainda maior. A orientação é estar atenta ao que está acontecendo ao redor, evitando locais desertos e mal iluminados, sobretudo à noite.

Atividades em grupo podem ser uma opção

Embora a escolha tenha sido viajar sozinha, para experienciar momentos de independência e tranquilidade, uma sugestão é fazer parte de grupos para passeios e atividades. Além da proteção, os grupos podem servir como novas redes de contato naquele país. Em casos de emergência, ligar para pessoas próximas pode facilitar a situação.

