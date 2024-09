Centro brasileiro da Universidade de Columbia promove evento em Nova York sobre desafios e soluções climáticas brasileiras para líderes globais

Líderes empresariais, autoridades, investidores e acadêmicos se reúnem em Nova York, nesta quarta-feira (18), para a edição 2024 do Brazil Climate Summit. O evento, que terá lugar no Campus da Universidade de Columbia, debaterá soluções estratégicas e inovadoras no enfrentamento das mudanças climáticas, com destaque para o papel do Brasil neste cenário global. O encontro é uma realização conjunta do Columbia Global Center Rio, representação da Universidade de Columbia no Brasil, e o Climate Hub Rio, seu centro dedicado a estudos climáticos.



Com o objetivo de lançar luz sobre as discussões climáticas mais urgentes e mostrar o potencial do setor privado brasileiro neste debate, o Brazil Climate Summit 2024 servirá como uma plataforma para apresentar soluções climáticas desenvolvidas no Brasil e buscar colaborações que ampliem o impacto global dessas iniciativas. O evento também busca identificar caminhos concretos para maximizar a relevância do Brasil como um hub de soluções climáticas, promovendo diálogos que conectem o setor privado, a academia e os governos.



O BCS é uma plataforma fundamental para destacar o papel do Brasil na transição para uma economia de baixo carbono e para conectar soluções brasileiras com investidores e líderes globais. Eles vão debater como a matriz energética limpa estimula o Brasil a ser um provedor de produtos industriais de baixa emissão; a produção de biocombustível como alternativa à energia elétrica e a agricultura sustentável, entre outros temas.



A cúpula climática deste ano vem em um momento crucial para o Brasil. Como líder no G20 e anfitrião da COP 30, o país tem se posicionado como um catalisador global na luta contra as mudanças climáticas. Com a presença esperada de cerca de 500 participantes, o BCS visa demonstrar as vantagens competitivas do Brasil em termos de energia renovável e práticas agrícolas sustentáveis.



Entre os palestrantes confirmados estão Adalnio Senna Ganem, Cônsul-Geral do Brasil em Nova York; André Corrêa do Lago, Secretário de Clima do Ministério das Relações Exteriores; Jorge Viana, Presidente da APEX-Brasil; Luciana Costa, Diretora do BNDES; Marcelo Pasquini, Diretor de Sustentabilidade do Bradesco; Samar Maziad, Vice-Presidente e Analista Sênior da Moody’s; Luciana Ribeiro, sócia-fundadora da eB Capital; e Thomas Trebat, Diretor do Columbia Global Center Rio de Janeiro.

Thomas Trebat, diretor do Columbia Global Center Rio de Janeiro

Thomas Trebat, que supervisiona os projetos climáticos desenvolvidos pela Universidade de Columbia no Brasil, será o moderador do painel “Infraestrutura urbana sustentável: cidades brasileiras resilientes ao clima”. O painel contará com a participação de figuras proeminentes como Andréia Coutinho, Diretora Executiva do Centro Brasileiro de Justiça Climática; Daniel Zarrilli, Diretor de Clima e Sustentabilidade da Universidade de Columbia; Pedro Sutter, Vice-Presidente do CCR; e Cynthia Rosenzweig, pesquisadora sênior do Columbia Earth Institute.



Além das discussões in loco, a conferência culminará na publicação de um relatório público, que reunirá os principais pontos, dados, análises e soluções apresentados durante o evento. O documento estará disponível para download e visa incentivar líderes brasileiros e internacionais a agir de forma assertiva, enfrentando os desafios e aproveitando as oportunidades na corrida global para uma economia de emissão zero de carbono.



O evento poderá ser acompanhado por link de transmissão ao vivo: Link



Sobre o Climate Hub Rio

O Climate Hub Rio é uma plataforma flexível que promove a colaboração global sobre mudanças climáticas por meio de pesquisa, educação e networking. Lançado em março de 2023, o Climate Hub Rio é parte integral do Columbia Global Center Rio de Janeiro, escritório da Universidade de Columbia que trabalha há mais de 10 anos para promover relacionamentos mutuamente benéficos entre Columbia e as partes interessadas no Brasil.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...