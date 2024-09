Governador Clécio Luís recebe equipamentos de última geração para o primeiro Centro de Radioterapia do Amapá

Aparelhos de braquiterapia e acelerador linear foram enviados diretamente dos Estados Unidos para estruturar a nova unidade de tratamento oncológico do estado.

O governador do Amapá, Clécio Luís, recebeu nesta segunda-feira, 16, os equipamentos que integram a fase final de estruturação do primeiro Centro De Radioterapia do Amapá, na Zona Norte de Macapá. Os aparelhos de braquiterapia, acelerador linear e conjunto de dispositivos para o planejamento do tratamento oncológico marcam o avanço na qualidade do serviço de saúde pública ofertado no estado.

Os equipamentos, enviados dos Estados Unidos, possibilitam que a unidade de saúde, com obras em 92% de conclusão e inauguração prevista para 2025, seja referência em tratamento do câncer na Região Norte, resultando na melhoria do acesso ao tratamento oncológico no Amapá.

Um equipamento de braquiterapia, um acelerador linear e um conjunto de aparelhos para o planejamento do tratamento oncológico foram entregues no 1º Centro de Radioterapia do estado”Com tecnologia de ponta, poderemos proporcionar tratamentos mais eficazes e confortáveis para os pacientes, perto de suas fa mílias, que são tão necessárias nesse processo. Isso representa um passo importante para garantir um atendimento digno e humanizado, além de posicionar nosso estado como um polo de referência nacional”, enfatizou o governador Clécio Luís.

Os dispositivos foram adquiridos como parte da estruturação do Centro de Tratamento, com mais de R$ 16 milhões em investimentos do Programa de Expansão da Radioterapia do Ministério da Saúde, articulados pelo senador Davi Alcolumbre.

Secretária de Estado da Saúde, Débora Okabaiashi”É um momento histórico e de muita alegria, é a garantia de ofertar um serviço com qualidade e efetivo para os pacientes, de forma integral e humanizada. A entrega dos equipamentos é mais uma etapa alcançada, para que o Centro se torne referência e acolha todos os pacientes do estado”, pontuou a secretária de Estado da Saúde, Débora Okabaiashi.

Entre os anos de 2022 e 2024, mais de 300 pacientes recorreram ao Tratamento Fora de Domicílio (TFD) para realizar as sessões de radioterapia. Após a inauguração do Novo Centro, o estado avança na estrutura de saúde e passa a realizar o acompanhamento integral dos pacientes oncológicos, sem a necessidade de deslocamento a outras regiões.

Superintendente Estadual do Ministério da Saúde no Amapá, Paula Carrera”É um grande ganho para a população amapaense, que poderá realizar o tratamento perto da família e do suporte do estado. É uma obra que passou por todo um processo minucioso e até demorado, mas que agora já está em fase de finalização para entregar uma unidade completa aos pacientes”, relatou a superintendente Estadual do Ministério da Saúde no Amapá, Paula Carrera.

A braquiterapia é um tipo de “radioterapia interna”, um tratamento local para apenas uma parte específica do corpo. Enquanto a radioterapia consiste na emissão de radiação de uma fonte externa para o corpo, a braquiterapia consiste na emissão de radiação por uma fonte colocada dentro do corpo.

Equipamentos de braquiterapia, acelerador linear e conjunto de aparelhos para o planejamento do tratamento oncológico tornarão o Amapá um polo de saúde referência na Região Norte

Centro de Radioterapia

O Centro de Radioterapia do Amapá, que está com as obras em pleno andamento, será vinculado ao Hospital de Clínicas Dr. Alberto Lima (Hcal), que mantém a Unidade de Tratamento de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon) com atendimentos clínicos, cirurgia e quimioterapia.

Segundo dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA), o local terá capacidade para atender 50 pacientes por mês, totalizando 600 pacientes por ano, com possibilidade de expansão conforme a demanda. O prédio está localizado no bairro Infraero 2, na Zona Norte de Macapá.

Agência de Notícias do Amapá

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...