MDA libera recursos para Embrapa executar projeto de segurança alimentar em terras indígenas do Amapá

O programa de ações da Embrapa, visando contribuir para a segurança e soberania alimentar dos povos indígenas de Oiapoque, no norte do Amapá, ganhou reforço do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA). Nesta segunda-feira, 28/8, na Central da Expofeira Agropecuária (Parque de Exposições de Fazendinha / Macapá), o ministro Paulo Teixeira e o Chefe-Geral da Embrapa Amapá, Antonio Claudio Almeida de Carvalho, assinaram Termo de Execução Descentralizada (TED) no valor de R$ 1.296.357,23 (um milhão e 296 mil reais) para viabilizar o projeto de 2023 a 2025.

O ato fez parte da programação do lançamento do Plano Safra de Agricultura Familiar, evento realizado pelo MDA e do Governo do Amapá. Também participaram da solenidade, a chefe de Pesquisa da Embrapa Amapá, Cristiane Ramos de Jesus; e o chefe de Transferência de Tecnologias, Jô de Lima.

Este recurso será repassado à Embrapa para executar um plano de ação, em parceria com o Conselho dos Povos Indígenas de Oiapoque (CCPIO), Instituto de Pesquisa e Formação Indígena (Iepé), Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural (SDR) e Instituto de Desenvolvimento Rural do Amapá (Rurap).

De acordo com o chefe-geral da Embrapa Amapá, a Embrapa e as instituições parceiras irão promover o desenvolvimento de cultivos de diversas culturas agrícolas, juntos com os indígenas, a fim de diversificar cultivos nas áreas que estiverem contaminadas com as pragas de mandioca. Este ano, toda a produção de mandioca dos indígenas de Oiapoque foi destruída devido ao ataque de fungos e uma bactéria, de acordo com análise laboratorial da Embrapa.

“Vamos trabalhar com manivas de variedades da Embrapa para serem plantadas a partir do próximo inverno (primeiro semestre de 2004), mas também iremos purificar e multiplicar os tipos de mandioca que existem nas aldeias. No máximo em dois anos esses materiais dos indígenas poderão ser reintroduzidos e, à medida que forem sendo replantados poderão reduzir o uso das variedades BRS se assim desejarem”, destacou Antonio Claudio, com relação a conciliar as soluções tecnológicas com as tradições de uso agrícola dos indígenas.

Tecnologia de multiplicação rápida de manivas-semente

Durante os dois anos do projeto, algumas das atividades que serão realizadas: Diagnóstico dos sistemas de produção com a cartografia da doença superbrotamento em mandioca nas áreas indígenas do Oiapoque; Instalação de Jardim clonal e coleção biológica de cultivares/variedades de mandioca no Campo Experimental da Embrapa em Mazagão. Este material deverá ser resistente ou tolerante às principais pragas da mandioca, a partir da coleta e multiplicação de genótipos já consagrados pelos produtores indígenas de forma a resgatar e manter em ambiente seguro materiais de cultivo tradicional do Estado.

Também está sendo planejada a implantação de áreas de multiplicação de manivas-semente de mandioca, onde será explorada a tecnologia de multiplicação rápida de manivas-semente a qual será adaptada para a realidade cultural indígena, cujas taxas de multiplicação podem aumentar de 14 a 17 vezes em relação à taxa de multiplicação convencional; e Elaboração de um Manual em português e línguas indígenas, sobre Intervenções Participativas no Cultivo da Mandioca e de Desenvolvimento Sustentável em Comunidades Indígenas no estado do Amapá.

Ministro visitou Campo Experimental da Embrapa

A agenda do ministro Paulo Teixeira em Macapá (AP) incluiu ainda uma visita, no período da tarde da segunda-feira, ao Campo Experimental do Cerrado / Embrapa (BR-210 / km 43), onde conheceu de perto os experimentos de cultivares de mandioca com qualidade fitossanitária, que serão multiplicadas para distribuição nas aldeias indígenas de Oiapoque; alimentos de experimentos com variedades de café robusta adaptadas às condições do Amapá; experimentos de cupuaçu, e cultivares de açaí para cultivo em terra firme.

No Campo da Embrapa, o ministro Paulo Teixeira esteve acompanhado do Ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, do governador Clécio Luís, do vice-governador Antônio Teles Júnior, do Diretor da Anater, Camilo Capiberibe, do presidente do Sebrae, Josiel Alcolumbre, dos superintendentes Regionais do Ministério da Agricultura e Pecuária e do MDA. A comitiva foi recebida por uma equipe da Embrapa e os convidados, representantes de associações de produtores e de empreendedores agroindustriais.

O Ministro chegou ao Amapá no domingo, 27, para uma agenda conjunta com o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, Governo do Estado, Incra, Anater, onde constaram o lançamento local do Plano Safra da Agricultura Familiar do Governo Federal, entrega de 120 títulos a assentados da reforma agrária, destinação de R$ 100 milhões do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO) para agricultura familiar, emissão da certificação artesanal para a comunidade quilombola Mel da Pedreira e assistência técnica para 430 mulheres rurais, ribeirinhas, indígenas e quilombolas.

Dulcivânia Freitas, Jornalista DRT/PB 1063-96

Núcleo de Comunicação Organizacional

