Música da Amazônia – Alberan Moraes – Acorde Brasileiro 30 anos

Aconteceu grupo Cravo da Terra

Loma Borghetti Yamandu

Orquestra á Base de cordas

Tribo Maçambiqueira do sul

Rio traz seu Jongo da serrinha

Sampa Inesita e Garfúnkel

Tambores de Minas Tambolêlê

Pereira da viola Chico lobo uai! Tchê!

No mesmo compasso junta timbres diferentes

Harmoniza as diversidades a se encontrar

Acorde brasileiro som do coração da gente

Acordem brasileiros! Vamos celebrar!

Maracatu, Boi bumbá, Reisado, Coco, Frevo e Baião

Vicente Barreto Nelson da rabeca, Josias Paulo Mourão

Ídsom, Quinteto violado, Beto Brito, Xangai

Foi Dominguinhos juntar-se a Luiz na presença do Pai

Juraíldes, Bado, Arraial do Pavulagem

Eliakim, Zé Miguel, Célio Cruz, Trio Manari

Verônica dos tambores Grupo Senzalas

Seu Miúdo e a rabeca de buriti

Moxuara, Ceiça, Lucina e Patrícia Bastos

Nilson chaves é Vital seu açaí

O acorde sublimou onde vento faz a curva

Sérgio souto em minha aldeia Nauasakiri

Zé mulato, Roberto Corrêa, Cassiano, Cuiabá Trio

Contursi trinta anos de acordes

Arrumação, Galpão nativo, Brasileirança

Renato e Almir Sater star Rolando sr. Brasil

VALORIZE E PRESTIGIE A MÚSICA DA AMAZÔNIA! Publicado por Chico Terra em Quinta-feira, 23 de abril de 2020

