Segunda etapa da vacinação contra influenza e sarampo vai até sexta

Objetivo da campanha é evitar óbitos e pressão sobre sistema de saúde



Termina sexta-feira (3) a segunda etapa da Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza e Sarampo. O público-alvo dessa fase inclui idosos, trabalhadores da área de saúde, crianças com idade entre 6 meses e 5 anos, gestantes e puérperas, povos indígenas, professores e pessoas com comorbidades.

A expectativa inicial anunciada pelo Ministério da Saúde é imunizar, nas cerca de 38 mil unidades básicas de saúde (UBS), 90% do público-alvo que corresponde a 76,5 milhões de pessoas.

Na primeira fase, voltada a idosos com 60 anos ou mais e a trabalhadores da saúde, o ministério anunciou “mais de 50 mil” postos dedicados à vacinação no país. Naquela etapa, idosos e trabalhadores de saúde receberam a vacina contra a influenza. Aos da saúde foi sugerida a atualização da Caderneta de Vacinação para aqueles que não tomaram o imunizante contra o sarampo.

Duas vacinas

“Vale lembrar que as crianças precisam receber, além da vacina contra a influenza, o imunizante contra o sarampo. Não há necessidade de cumprir intervalo para a aplicação das doses. Dessa forma, as duas vacinas poderão ser administradas no mesmo dia. Desde a primeira etapa, os profissionais de saúde também podem atualizar a carteira de vacinação com a tríplice viral”, destacou o ministério.

Idosos e trabalhadores de saúde que não se vacinaram na primeira etapa da mobilização serão atendidos na segunda fase. No caso das crianças de seis meses a menores de 5 anos que já receberam ao menos uma dose da vacina contra a influenza, deve-se considerar o esquema vacinal com apenas uma dose em 2022.

Para as crianças que serão vacinadas pela primeira vez, a orientação é agendar a segunda dose contra gripe para 30 dias após a primeira. No caso das que precisam tomar a vacina contra o sarampo, não há necessidade de cumprir intervalo com a da gripe. As duas vacinas poderão ser administradas no mesmo dia”, informou o ministério logo nos primeiros dias da segunda etapa.

O Ministério da Saúde orienta a todos dos grupos prioritários que busquem os postos para que o Brasil tenha alta cobertura vacinal, de forma a interromper a circulação do sarampo e prevenir o surgimento de complicações decorrentes da gripe, “evitando novos óbitos e possível pressão sobre o sistema de saúde”.

Confira o público que será atendido nesta segunda etapa:

Crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade (4 anos, 11 meses e 29 dias);

Gestantes e puérperas;

Povos indígenas;

Professores;

Comorbidades;

Pessoas com deficiência permanente;

Forças de segurança e salvamento e Forças Armadas;

Caminhoneiros e trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso;

Trabalhadores portuários;

Funcionários do sistema prisional;

Adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas;

População privada de liberdade.

EBC

