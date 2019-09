Coração e Matapi realizam seletiva do Interdistrital neste fim de semana

Com rodadas ocorrendo ao mesmo tempo, as comunidades do Coração e do Matapi realizam neste fim de semana mais uma rodada da 43ª edição do Torneio Interdistrital. Mais de 700 atletas no masculino e feminino vão em busca das vagas para as finais da competição, prevista para ocorrer na segunda quinzena de outubro.

Pelo distrito do Coração, Porto do Céu, São Raimundo, Lagoa de Fora, Km 9, dentre outras, brigarão pela classificação. Já o Matapi vai a campo com Ariri, Campina Grande, Curralinho, Formigueiro, Tessalônica, Santa Luzia da Pescada, Rosa e outras. Mais de 30 equipes participarão.

A expectativa é que um grande número de torcedores compareça aos locais dos jogos. Mais de 35 partidas estão previstas. A competição é organizada pela Prefeitura de Macapá por meio da Coordenadoria Municipal de Esporte e Lazer (Comel).

A gestora da pasta, Naldima Flexa, explica que as duas localidades costumam figurar como grandes times na fase decisiva. “Neste fim de semana, o diferencial é que serão duas seletivas ao mesmo tempo. Isso exige um pouco mais de organização e logística, já que as duas localidades sempre vêm com times fortes na fase final. Por isso, a expectativa é de grandes jogos”, finaliza.

Confira abaixo o horário do início e fim das partidas:

Distrito do Matapi – sede Curralinho

Sábado: 21/09 – das 8h às 18h / Domingo: 22/09 – das 8h às 18h

Distrito do Coração – sede Lagoa de Fora

Sábado: 21/09 – das 14h às 18h / Domingo: 22/09 – das 8h às 18h

Jonhwene Silva

