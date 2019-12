No Amapá, esta é a última semana para adotar uma carta da campanha Papai Noel dos Correios

Estamos na última semana da campanha Papai Noel dos Correios 2019, no Amapá.

No sábado (14), a agência central dos Correios, em Macapá, vai abrir das 8h às 12h, somente para atender aos padrinhos que queiram adotar cartas ou trazer o presente da carta já apadrinhada.

As cartas trazem os mais variados pedidos, desde uma simples amoeba, até bicicletas e eletrônicos. Ainda há os pedidos inusitados. Ano passado, um garotinho pediu um dia de lazer, pois a mãe que cuidava dele e de mais dois irmãos, sendo um deles, com paralisia cerebral, não dispunha de tempo ou recursos financeiros para dar a ele um dia de diversão. A cartinha foi adotada e o menino teve o seu dia de lazer num dos shoppings da capital. São esses sonhos que você pode tirar do papel!

Município de Santana – O encerramento da adoção de cartas no município de Santana/AP, será na sexta-feira (13), de 8h30 às 16h.

Entregas festivas – A chegada do Papai Noel dos Correios é um dos momentos mais emocionantes da campanha. Após todo o empenho de empregados e da sociedade nessa grande corrente do bem, algumas entregas especiais são promovidas pelos Correios para levar os pedidos das crianças que escreveram cartinhas ao Bom Velhinho. Empresa e padrinhos ajudam na distribuição e participam dessa grande festa. Somente nos últimos dez anos, mais de 6 milhões de cartas foram atendidas. Realizada há 30 anos, a campanha Papai Noel dos Correios é uma das maiores das ações de solidariedade do país. Além de estimular as crianças a escreverem cartas, a iniciativa dissemina valores natalinos, como a solidariedade e esperança.

Confira os momentos marcantes desta edição especial nas redes sociais dos Correios: @CorreiosBr, @correiosoficial, Correios, photos/correiosoficial.

Neste Natal, seja você o Noel!

Serviço

Plantão Papai Noel dos Correios

Dia: 14/12/2019 – Sábado

Hora: das 8h às 12h

Endereço: Agência Central de Macapá – Av.: Coriolano Jucá, 125 – Centro

