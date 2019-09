Pia Sundhage anuncia convocação da Seleção Feminina para amistosos de outubro

Treinadora sueca anunciou a lista das 23 jogadoras que disputarão os amistosos outubro. No dia 5, enfrentará a Inglaterra e, no dia 8, jogará diante da Polônia

A técnica da Seleção Brasileira Feminina, Pia Sundhage, anunciou nesta quinta-feira (19) a lista das 23 atletas convocadas para a disputa dos dois jogos amistosos da próxima Data FIFA, diante da Inglaterra e da Polônia.

Entre as convocadas, cinco novidades em relação a primeira lista anunciada pela treinadora sueca, a goleira Letícia, do Corinthians, as defensoras Daiane, do Tacón, Poliana, do São José, e Giovanna, do Avaldsnes, e a meia Maria, do Juventus.

A equipe brasileira se prepara para dois compromissos para a Data FIFA, que começa no dia 30 de setembro a 8 de outubro. No dia 5 de outubro, o Brasil enfrenta a Inglaterra, no Estádio Riverside, em Middlesbrough, na Inglaterra. O duelo com a Seleção Polonesa será no dia 8, em Kielce, na Polônia.

Confira a lista de convocados:

Goleiras:

Aline – UD Granadilla Tenerife (Espanha)

Bárbara – Avaí/Kindermann (Brasil)

Letícia – Corinthians (Brasil)

Defensoras:

Poliana – São José (Brasil)

Daiane – Tacón (Espanha)

Tamires -Corinthians (Brasil)

Kathellen – FC Bordeaux (França)

Mônica – CFF Madrid (Espanha)

Erika – Corinthians (Brasil)

Giovanna – Avaldsnes (Noruega)

Bruna Benites – Internacional (Brasil)

Meio-campistas:

Aline Milene – Ferroviária (Brasil)

Thaisa – Tacón (Espanha)

Luana – KSPO Women Football Team (Coreia do Sul)

Formiga – Paris St Germain (França)

Maria – Juventus (Itália)

Atacantes:

Andressa Alves – Roma (Itália)

Marta – Orlando Pride (Estados Unidos)

Debinha – North Carolina Courage (EUA)

Chú – Changchun Dazhong (China)

Bia Zaneratto – Incheon Hyundai Steel Red Angels (Coreia do Sul)

Ludmila – Atlético de Madrid (Espanha)

Victória – Corinthians (Brasil)

