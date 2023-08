Serasa seleciona influenciador para viajar pelo Brasil e ganhar R$ 100 mil reais

Projeto Serasa na Estrada procura uma pessoa com espírito de aventura que queira percorrer o país levando a mensagem da educação financeira

A Serasa está em busca de um criador de conteúdo apaixonado por finanças pessoais que aceite o desafio de viajar durante seis meses pelo Brasil e queira ganhar R$ 100 mil. A pessoa selecionada se integrará ao Projeto Serasa na Estrada, cujo propósito é prestar serviços à população das cidades onde o caminhão estaciona e levar a mensagem da educação financeira para todas as regiões do país.

As inscrições começaram em 23 de agosto no link www.serasa.com.br/emprego-dos-sonhos e vão somente até 3 de setembro.

Para participar é necessário ter mais de 18 anos, conhecimento básico e paixão por educação financeira, familiaridade com a produção de conteúdo multimídia, experiência e domínio das redes sociais. “Os candidatos precisam ter, especialmente, habilidade em ouvir e contar histórias”, diz o Diretor de Marketing da Serasa, Matheus Moura.

O influenciador selecionado terá um contrato no valor de R$ 100 mil para produzir conteúdo e acompanhar a equipe da Serasa ao longo de seis meses. O escolhido também ajudará a estimular o acesso a todos os serviços da Serasa que estão disponíveis no caminhão rosa, como consulta de Score, negociação de dívidas, solicitação de crédito e outros.

“Buscamos alguém que amplifique o nosso propósito de mudar a percepção dos brasileiros sobre finanças pessoais, mostrando como a saúde econômica contribui para a realização de sonhos”, explica Moura. Além da atratividade da viagem e da quantia disponibilizada ao vencedor, a trajetória e o portfólio profissional do selecionado devem encorpar a partir de um projeto tão grandioso e diferenciado como esse. “Este influenciador será um parceiro estratégico para a Serasa, já que assumirá, ao nosso lado, a criação de conteúdo da empresa”, explica Clara Aguiar, coordenadora de Redes Sociais da Serasa.

Como participar:

O processo seletivo do “Emprego dos Sonhos” está dividido em duas etapas:

1ª etapa: Inscrição e campanha nas redes sociais

As inscrições podem ser realizadas neste link: www.serasa.com.br/emprego-dos-sonhos. O candidato deverá preencher um formulário e, em seguida, responder a um questionário de cinco perguntas. Depois, deverá gravar um vídeo de 60 segundos respondendo à pergunta: “Por que você é a pessoa certa para o Emprego dos Sonhos?” e publicá-lo em seu Instagram ou TikTok com a hashtag #empregodossonhosserasa e marcar as redes sociais oficiais da Serasa. Neste momento, o candidato poderá salvar a inscrição onde parou para gravar o conteúdo.

Com o vídeo publicado, basta voltar à página de inscrição e submeter o link da rede social onde divulgou o conteúdo e finalizar a primeira etapa. Os 50 vídeos com mais curtidas e comentários serão selecionados para a segunda etapa do processo.

2ª etapa: vídeo final e voto popular

Caso o primeiro vídeo tenha sido selecionado, é hora da avançar para a segunda fase. O candidato deverá produzir um novo conteúdo em vídeo, dessa vez, respondendo à pergunta: “O que você faria para melhorar a educação financeira no Brasil?”. O vídeo deve ter 90 segundos e ser publicado no Youtube como não listado (ou seja, não visível publicamente). Depois, basta entrar no mesmo link de cadastro da inscrição e submeter o link do vídeo do Youtube no campo correspondente.

Os 50 vídeos selecionados serão divulgados no site oficial da ação (www.serasa.com.br/emprego-dos-sonhos) e receberão votos do público. Os cinco vídeos mais votados irão para a final. O ganhador será escolhido pelo time técnico da Serasa e o anúncio deve ser divulgado em outubro pelas redes sociais da empresa.

Sobre a Serasa

Com o propósito de revolucionar o acesso ao crédito no Brasil, a Serasa oferece um ecossistema completo voltado para a melhoria da saúde financeira da população por meio de produtos e serviços digitais. Mais informações em www.serasa.com.br e pelas redes sociais no @serasa.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...