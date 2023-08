Workshop de Registro de Marca: Gestão da Marca x Pós-Registro acontece nesta quarta (30)

O evento visa orientar empresários sobre gestão da marca e promover orientação para o gerenciamento e manutenção do registro, de modo a evitar a perda do direito de uso

Maria Clara Araújo

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae) promove Workshop de Registro de Marca – Gestão da Marca x Pós-Registro. O objetivo é reunir as empresas que tiveram seus registros de marcas concedidos pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI, sob atendimento de consultorias especializadas em Registro de Marca no Sebrae/AP, para orientação da gestão da marca, os cuidados do pós-registro e renovação do registro.

E bem como celebrar o momento de conquista com a entrega oficial dos certificados de registros de marca, enfatizando maior credibilidade e valorização do patrimônio intangível que é a marca. A ação ocorre nesta quarta (30), na sede da instituição, na Sala do Conhecimento, das 9h às 12h.

Segundo a gestora do Projeto do Sebrae – Atendimento Territorial Macapá, Laila Nascimento, o registro de marca promove mais oportunidades, segurança e competitividade no mercado local e nacional. “É muito importante para o MEI, ME e EPP o registro da marca junto ao INPI, pois se trata de proteção de patrimônio, ativo este capaz de gerar vínculos fortes e duradouros com o mercado e público com qual se relaciona, vinculando, as principais qualidades dos produtos e/ou serviços que a empresa representa”, disse a gestora Laila Nascimento.

Workshop

O evento conta com a entrega de 40 processos aprovados e com certificado de Registro de Marca expedidos pelo INPI. Os empresários com marcas deferidas são dos municípios de Macapá, Santana, Mazagão, Laranjal do Jari e Oiapoque.

Registro

Registro de marca é um título concedido pelo INPI. De acordo com a Lei 9.279/96 ou Lei da Propriedade Industrial, esse registro assegura que a empresa titular tenha o direito exclusivo de uso da marca em todo o território nacional e em mais de 130 países. O registro de marca no INPI também é um processo que contribui com a proteção de um dos bens imateriais de maior valor em um negócio: a identidade diante do mercado e o público-alvo.

Coordenação

O Workshop de Registro de Marca – Gestão de Marca x Pós-Registro é coordenado pela gerente da Unidade de Atendimento e Relacionamento do Sebrae no Amapá (UAR), Denise Nunes; e pela gestora do Projeto de Atendimento Territorial Macapá, Laila Nascimento.

Serviço:

Sebrae no Amapá

