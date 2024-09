Prouni: divulgado resultado da lista de espera

Resultado está disponível no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Pré-selecionados têm até 26 de setembro para comprovarem as informações prestadas na inscrição

Ministério da Educação (MEC), por meio da Secretaria de Educação Superior (Sesu), divulgou nesta terça-feira, 17 de setembro, o resultado da lista de espera do processo seletivo para o segundo semestre de 2024 do Programa Universidade Para Todos (Prouni). Os estudantes podem conferir se foram selecionados na página do Prouni, por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

De 17 a 26 de setembro, os candidatos deverão comparecer às instituições de ensino para as quais foram pré-selecionados, a fim de comprovarem as informações prestadas em sua inscrição. Além disso, os estudantes devem ficar atentos quanto à existência de eventuais exigências adicionais por parte das instituições. Todo o processo é gratuito e as informações oficiais são divulgadas nos canais de comunicação do MEC.

Em 2024, o Ministério da Educação ofertou 651.483 bolsas no Prouni, entre integrais (100%) e parciais (50%). Nas duas edições do ano, o programa teve 910.419 candidatos inscritos. Como cada participante pode escolher até dois cursos, o Prouni teve mais de 1,8 milhão de inscrições neste ano.

Prouni – Criado em 2004 pela Lei nº 11.096/2005, o Programa Universidade para Todos oferta bolsas de estudo integrais e parciais em cursos de graduação e sequenciais de formação específica em instituições de educação superior privadas. O Prouni ocorre duas vezes ao ano e tem como público-alvo estudantes sem diploma de nível superior.

Assessoria de Comunicação Social do MEC, com informações da Sesu

