Enem 2020: Cursinho preparatório disponibiliza conteúdo online

Diante do contexto atual, em que é necessário manter o isolamento social para prevenir a transmissão do Covid-19, vários setores da sociedade precisaram fazer ajustes. No âmbito da educação não foi diferente. Por conta da pandemia, escolas, cursos e universidades do setor público e privado tiveram suas aulas suspensas.

Mas os estudantes não precisam ficar preocupados. Aos poucos, os centros educacionais estão se adaptando à nova rotina de isolamento e utilizando as tecnologias de informação e comunicação para levar o conteúdo aos alunos. Atualmente, muitas instituições têm criado alternativas para ajudar os estudantes que estão em casa, principalmente os que irão fazer a prova do Enem esse ano, um desses exemplos é o cursinho popular Maio de 68.

Com o objetivo de ajudar os vestibulandos nesse período de quarentena, o cursinho popular que atende os alunos da rede pública de Mogi das Cruzes, no Estado de São Paulo, lançou uma proposta interessante: além dos estudantes que estavam matriculados no curso presencial, outros alunos que estão se preparando para realizar o Exame nacional do Ensino Médio, poderão ter acesso as aulas disponibilizadas na internet.

Com a adaptação, os estudantes terão acesso a todo o material e poderão seguir o cronograma de estudos do curso preparatório. Uma plataforma de sala de aula gratuita foi disponibilizada, nesse espaço é possível arquivar todo o conteúdo das disciplinas. Além disso, os alunos terão aula online com os professores para tirar dúvidas.

O cursinho só estará acessível nesse formato enquanto durar o período de distanciamento social. Quando o isolamento acabar, as aulas voltarão a ser presenciais, e somente os candidatos aprovados no processo seletivo de 2020 poderão participar.

Os interessados devem enviar um e-mail para: [email protected]



Sobre o Enem 2020



As provas do Exame Nacional do Ensino Médio foram mantidas e vão acontecer no segundo semestre desse ano. Atualmente, o Enem conta com duas versões: presencial e digital. A primeira modalidade já é conhecida. O estudante faz a avaliação no local de prova indicado.

A novidade está na versão digital. Para esse formato serão disponibilizadas 100 mil vagas no ano de 2020. Os locais de prova serão determinados pelo Inep. O Enem 2020 acontecerá nos dias:



Enem impresso: 1º e 08 de novembro

Enem Digital: 11 e 18 de outubro



Bolsa de estudo para cursinho preparatório para o Enem

O governo federal disponibiliza programas que dão acesso à graduação, são eles: Sisu, Prouni e Fies, e todos eles podem utilizam a nota do Enem como critério. Isso quer dizer que para ter a tão sonhada vaga na faculdade, é preciso ter uma boa pontuação no Enem 2020.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

