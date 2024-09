Documentário sobre acesso à energia elétrica na floresta amazônica vai ao ar nesta quarta-feira

Terceiro episódio da série documental AMAZÔNIA NOVAS HISTÓRIAS , com exemplos de economia verde e bioeconomia na floresta, estreia no Canal Futura e na Globoplay

Estreia nesta quarta-feira, dia 18/9, ENERGIA , o terceiro episódio da série documental AMAZÔNIA NOVAS HISTÓRIAS . Neste capítulo, que vai ao ar no Canal Futura e na Globoplay, são apresentados projetos para auxiliar a implementação da energia elétrica nas comunidades amazônidas.

Inspirada no longa-metragem Amazônia Eterna, de 2012, a série tem direção de Guilherme Fernández, roteiro de Fernanda Miranda e produção da Giros Filmes e apresenta, em dez episódios, desafios emergentes com enfoque na bioeconomia e no retorno ambiental, social e financeiro de se manter a floresta em pé. Gravada na Floresta Amazônica, conta com depoimentos de pessoas que atuam diretamente na floresta interagindo com o bioma, como indígenas, ribeirinhos, líderes comunitários, ativistas e pesquisadores científicos.

Neste terceiro episódio, ENERGIA , Maria Cecília Gomes (Coordenadora do Programa de Qualidade de Vida – Instituto Mamirauá) detalha o processo de abastecimento de água da comunidade Boca do Mamirauá, a cerca de 600 km de Manaus, no estado do Amazonas. A população local utiliza um sistema de bombeamento alimentado por energia solar, garantindo acesso à energia elétrica em áreas remotas que antes dependiam de velas, lamparinas ou lanternas para obter iluminação durante a noite. Já Dávila Corrêa (Diretora de Manejo e Desenvolvimento Social do Instituto Mamirauá) explica que o sucesso dessa iniciativa garante que estudantes amazônidas tenham a possibilidade de ter um ensino mais amplo. “Promover o acesso à energia, o acesso à internet a um ambiente rural ribeirinho é atender uma demanda urgente dos adolescentes e dos jovens que é ter acesso à universidade“, detalha a diretora.

Além de Maria e Dávila, Adrinei Castro da Silva (Professor da Comunidade São Raimundo do Jarauá) e Tito Jonas Cavalcante Martins (Guia de Turismo RDS Mamirauá) expõem os desafios enfrentados pelos habitantes de áreas mais remotas nas últimas décadas e comentam os impactos positivos de iniciativas como as do Instituto Mamirauá.

AMAZÔNIA NOVAS HISTÓRIAS: ENERGIA vai ao no Canal Futura às 21h00 desta quarta-feira, 18/09. No mesmo horário, será disponibilizado e aberto para não assinantes no streaming Globoplay. Os demais episódios, que serão transmitidos nas próximas semanas, vão abordar os temas Ecoturismo, Educação, Pesca, Carbono Neutro, Unidade de Conservação, Povos Originários e Economia Verde.

AMAZÔNIA NOVAS HISTÓRIAS é uma produção assinada pela Giros Filmes e tem apoio cultural da Toyota, por meio da Lei do Audiovisual. “Esse apoio reforça nosso compromisso em promover o desenvolvimento social no país, além de estar alinhado com o nosso Desafio Ambiental Global 2050, que direciona os esforços da marca para reduzir a carga ambiental atribuída aos automóveis para o mais próximo possível de zero, ao mesmo tempo em que cria medidas para impactar as comunidades em que atuamos”, finaliza Otacílio do Nascimento, Gerente de Comunicação Corporativa da Toyota do Brasil e Diretor Executivo da Fundação Toyota.

Giros Filmes

A Giros Filmes é uma produtora que atua há 27 anos no mercado audiovisual explorando diversos gêneros para TV, cinema, web e streaming. Ao longo desses anos, produziu cerca de 70 séries exibidas em mais de 40 canais nacionais e internacionais – HBO, TV Globo, Arte, BBC, History, Discovery, Universal TV; 21 filmes selecionados pelos festivais mais importantes do Brasil e do Mundo – IDFA, Fipa, Festival de Havana, Festival do Rio, Mostra Internacional de SP; 28 prêmios de prestígio mundial – NY Film Festival, International Documentary Association (IDA), GP do Cinema Brasileiro, Gramado, Documenta Madrid, Montreal Black Film Festival e passagem pela long list do Oscar em 2016 com o filme Menino 23.

