quinta-feira, outubro 8, 2026
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Turismo comunitário no Amazonas: edital de até R$ 50 mil tem inscrições prorrogadas

Livia Almeida

As inscrições para o edital do Projeto Prospera na Floresta foram prorrogadas até 15 de outubro. A iniciativa da Fundação Amazônia Sustentável (FAS) selecionará 30 empreendimentos de Turismo Sustentável de Base Comunitária (TSBC) no Amazonas e é voltada a pousadas e restaurantes localizados na Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) do Rio Negro, na RDS Puranga Conquista, na RDS do Uatumã e na Área de Proteção Ambiental (APA) do Rio Negro.

Podem participar empreendimentos liderados por povos indígenas, ribeirinhos, quilombolas e outras populações tradicionais. As inscrições devem ser realizadas por meio da página fas-amazonia.org/edital-empreendedores, onde estão disponíveis as informações sobre o processo seletivo.

A iniciativa busca fortalecer pousadas e restaurantes comunitários como alternativas de geração de renda, valorização dos territórios e conservação da floresta em pé.

Dos 30 empreendimentos selecionados, 26 receberão capital semente de até R$ 23 mil para investimentos em estrutura física, equipamentos, materiais e insumos necessários às atividades. Outros quatro empreendimentos, com maior nível de maturidade, receberão apoio de até R$ 50 mil para a aceleração dos negócios.

Todos os selecionados também receberão um conjunto de soluções tecnológicas formado por sistema fotovoltaico off-grid, conectividade via satélite e equipamento tecnológico. O objetivo é melhorar as condições de operação, gestão, comunicação e comercialização em localidades onde o acesso à energia e à internet ainda representa um desafio.

“O grande objetivo é promover a cultura empreendedora, desenvolver empreendimentos, fortalecer o ecossistema e criar alternativas de renda sustentável que possam beneficiar as populações tradicionais, quilombolas e indígenas nos territórios onde a FAS atua”, explica Wildney Mourão, gerente do Programa de Empreendedorismo da FAS.

Entre os critérios considerados na seleção estão o potencial econômico e o impacto comunitário, a maturidade e a viabilidade do negócio, a participação de mulheres e jovens, as condições técnicas para a instalação das estruturas previstas e o compromisso com a conservação socioambiental.

Os empreendimentos devem atuar como pousada ou restaurante em uma das áreas abrangidas, comprovar pelo menos seis meses de atuação e atender aos requisitos de regularidade jurídica, fiscal, territorial e turística estabelecidos no edital.

Sobre o Prospera na Floresta
O Projeto Prospera na Floresta é executado pela Fundação Amazônia Sustentável (FAS), com apoio do Fundo Amazônia, administrado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Tem como objetivo contribuir para a consolidação de áreas protegidas no estado do Amazonas por meio do incentivo a atividades produtivas sustentáveis no âmbito da sociobioeconomia.

O projeto abrange 22 áreas protegidas, sob gestão da Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Amazonas (Sema) e da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai). Com execução prevista de quatro anos, a iniciativa atuará em uma área de mais de 20 milhões de hectares e deverá beneficiar diretamente 11.344 pessoas entre populações indígenas, ribeirinhas e quilombolas. Acompanhe a evolução do projeto aqui.

Sobre a FAS

A Fundação Amazônia Sustentável (FAS) é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que atua pelo desenvolvimento sustentável da Amazônia. Sua missão é contribuir para a conservação do bioma, para a melhoria da qualidade de vida das populações amazônicas e para a valorização da floresta em pé e de sua biodiversidade.

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