SESI e SENAI Amapá realizam formatura de jovens e adultos em noite marcada por muita alegria e emoção

Macapá – O Serviço Social da Indústria (SESI) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) Amapá realizaram na noite de segunda-feira, 3, formatura de 16 alunos que fizeram o curso técnico em Edificações, 11 concluintes do técnico em Segurança do Trabalho, e 10 concluintes em Eletrotécnica. Além da habilitação técnica, as 37 pessoas concluíram o Ensino Médio de maneira concomitante. A cerimônia aconteceu no Teatro Leonor Barreto Franco com a presença de gestores das instituições, familiares e amigos dos formandos.

A formanda Vilma Cardoso, oradora do curso técnico em Edificações, proferiu o discurso em nome de todos os alunos da turma e prestou homenagem aos professores. “O corpo docente do SESI e do SENAI é excelente e hoje estamos nos despedindo com saudades do tempo que estudamos nas instituições. A amizade e compreensão de todos possibilitaram que chegássemos aqui. Agradecemos, pois, mais do que conhecimento, partilhamos experiências de vida”, frisou.

“Contribuímos para a formação de novos profissionais que hoje têm chance de conseguir uma boa oportunidade no mercado de trabalho. Tenho convicção de que o SESI e o SENAI cumpriram seu papel, contribuindo com uma formação de qualidade. Esse momento é muito especial não só para os alunos, mas para todos nós”, afirmou a diretora de Operações do SENAI, Alyne Vieira.

Durante a solenidade, alguns alunos prestaram homenagem a Deus, aos familiares e amigos, em nome de todas as turmas. Francisco do Nascimento lembrou, emocionado, vários momentos que marcaram o período de estudos e agradeceu a todos que tornaram possível esta conquista. “A experiência foi muito importante, não só pra mim como para todos da turma. Graças ao apoio do SESI e do SENAI, e a dedicação de toda a equipe pedagógica e técnica, concluímos essa etapa com sucesso”, destacou.

Compuseram a mesa da cerimônia de formatura, a supervisora da Educação de Jovens e Adultos do SESI e coordenadora da Unidade Integrada SESI e SENAI Santana, Sandra Duarte; a coordenadora do Núcleo de Produção Educacional do SENAI, Rayza Aires; o professor homenageado pelos alunos representando o SESI, Frederick Ramos; e o professor homenageado pelos alunos representando o SENAI, Eraldo Souza.

Nova EJA/EAD

A primeira turma formada por 42 concluintes receberam o certificado do Ensino Médio por meio do novo sistema de Ensino de Jovens e Adultos (EJA). A Nova EJA EAD introduz uma metodologia inovadora baseada no reconhecimento de saberes que identifica as competências desenvolvidas pelos alunos ao longo de sua vida.

José Luiz Miranda, 39 anos, é eletricista e trabalha como autônomo há dois anos. Ao receber o certificado de conclusão da Nova EJA e do curso técnico em Eletrotécnica espera ser contratado por uma empresa e voltar a ter sua carteira de trabalho assinada. “Perdi muitas oportunidades por não ter a comprovação do conhecimento, embora tivesse prática na área. Acredito que agora, com os diplomas do SESI e do SENAI, que são instituições reconhecidas, terei uma boa colocação no mercado de trabalho”, declarou.

A supervisora da EJA do SESI Santana, Sandra Duarte destacou que o formato de ensino é um projeto de muito sucesso. “Poder proporcionar oportunidades para as pessoas mudarem de vida e alcançarem seus objetivos é gratificante, e é por isso que trabalhamos dia a dia com a Educação. Muitas pessoas retornaram aos estudos conosco e hoje compartilhamos a conquista delas”, concluiu.