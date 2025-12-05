2ª edição do Luau na Samaúma terá acender das luzes, celebração pelo Dia do Samba e programação cultural de fim de ano

O mês de dezembro chega trazendo múltiplas celebrações: o Dia Estadual e Nacional do Samba, programação natalina e a expectativa pelo novo ano. Para acolher esse período de energia renovada, o Ministério Público do Amapá (MP-AP), em parceria com o Governo do Estado e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), realiza nesta sexta-feira (5) a segunda e última edição do Luau na Samaúma 2025 – Especial de Natal, na Praça Samaúma, bairro Araxá.

Para quem não puder vir presencialmente, o Luau será transmitido, a partir das 19h, ao vivo e em cadeia pela RTV MP, pelo YouTube: no Canal do MP-AP e pelo canal oficial do Governo do Estado, com flashs da movimentação do palco, do público, empreendedores, feira de gastronomia e das apresentações culturais, além de muitas entrevistas.

A programação iniciará às 17h com atividades para as crianças, exposições de arte e literatura, contação de histórias, oficina infantil e cortejo de Natal. Em seguida, às 20h, tem o ponto mais esperado que é o acender das luzes do prédio da Procuradoria-Geral de Justiça do Amapá, que marca oficialmente a abertura do período natalino no entorno da Samaúma.

A noite será embalada por rodas de samba, apresentações culturais e atividades que valorizam a arte, a literatura e a cultura popular amapaense. O público também poderá aproveitar a praça de alimentação com diversas opções e o espaço da economia criativa, com representantes da moda autoral amapaense, artesãos e muitas novidades para presentes de Natal.

O Luau na Samaúma busca oferecer à comunidade um momento de convivência, celebração e reflexão, misturando tradições, ritmos e expressões culturais que fortalecem o sentimento de pertencimento e encerram o ano com luz e boas energias.

Compensação de carbono

Como no Luau do dia 7 de novembro, este também terá as emissões de gases de efeito estufa (GEE) mensuradas e compensadas. Na primeira edição, o levantamento técnico apontou que o evento gerou 21,55 toneladas de CO₂ equivalente (tCO₂e) e, para garantir a neutralização total do impacto, o MP-AP adquiriu 22 toneladas em créditos de carbono, assegurando margem de segurança e demonstrando compromisso institucional com práticas sustentáveis, o que garantiu ao MP-AP a certificação com o Selo Evento Neutro.

Programação completa:

17h – Exposição de artes visuais com a Galeria Samaúma e pintura ao vivo com Dekko Matos

17h- Tenda literária com exposição e comercialização de livros, varal de poesia, sessão de autógrafos com a setorial de Literatura do Amapá.

18h – Oficina de artes “Enfeites natalinos” para criança (Sebrae)

18h – Contação de história com Jaciara Martins

18h30 – Passistas shows

19h – Cortejo artístico “Natal mágico” com Shibaki

19h30 – DJ Alain Cristophe

20h – Acender as luzes

20h – Oficina de Mini chefe (Sebrae)

20h às 22h30 – Roda de samba com Menestrel Francisco Lino, Shory, Cafu Rota Samba, Neck, Nonato Soledade (Sambart), Jorginho do Cavaco, Lucas Pombo e Samba News, Carlos Piru, Jéssica Wanny e Pagodelas, Xandão, Alan Medeiros, Samba do Salgado, Vitinho Oliveira, Cleide Queiroz, Silmara Lobato, Charles Frazão, Marcelinho do Cavaco, Inajosa, Zeca Mazagão e Pegada de Gorila, Catatau, Júnior Madureira, Bruno Costa, Julia Medeiros.

22h30 – Os Moreiras

Serviço:

