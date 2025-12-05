sexta-feira, dezembro 5, 2025
AmapáCiência e Tecnologia

“Minha UNIFAP”: novo app reúne serviços para as comunidades externa e interna

Livia Almeida

Aplicativo já está disponível nas lojas dos principais sistemas operacionais móveis.

A Universidade Federal do Amapá (Unifap) lança nesta sexta-feira (5), às 14h, no gabinete da Reitoria, seu novo aplicativo oficial: “Minha UNIFAP”. A ferramenta chega como mais um canal de comunicação e serviços para a comunidade universitária e para o público externo, com foco em facilitar o acesso a informações institucionais e à rotina acadêmica.

Segundo a equipe de desenvolvimento, o app foi projetado para democratizar o acesso aos serviços da universidade, reunindo recursos essenciais em uma interface simples e intuitiva.

Entre as funcionalidades disponíveis na versão inicial está o Mapa Fácil, que permite aos usuários navegar pelo campus com praticidade. O recurso identifica prédios, salas e pontos de interesse, e ajuda especialmente calouros e visitantes a se localizarem rapidamente. O Calendário Acadêmico também está integrado ao aplicativo, reunindo datas importantes do ano letivo, como prazos, eventos e feriados.

Outros serviços já incorporados incluem a consulta diária ao cardápio do Restaurante Universitário e o acesso direto à programação da Rádio Universitária, com conteúdos educativos, culturais e informativos. Estudantes e servidores contam ainda com ferramentas exclusivas, como a Carteira Digital, que substitui com segurança a identidade funcional ou estudantil, e o espaço Cuide da UNIFAP, um canal para comunicar necessidades de manutenção e melhorias na infraestrutura.

Para utilizar esses serviços internos, é necessário fazer login com as credenciais do SIG. A equipe responsável pelo desenvolvimento reforça que novas funcionalidades serão adicionadas em versões futuras. O aplicativo passará por atualizações contínuas, sempre buscando atender às demandas e sugestões da comunidade acadêmica e do público externo.

Sobre o aplicativo
O Minha UNIFAP é um produto tecnológico desenvolvido integralmente dentro da universidade, no âmbito do Programa UNIFAP Digital. A iniciativa reflete o compromisso institucional com inovação, pesquisa aplicada e modernização dos serviços, rumo a uma universidade cada vez mais conectada e acessível.

