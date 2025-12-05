 4ª dia da Jornada: Comunidade de Itamatatuba recebe atendimentos na 151ª itinerância ao Bailique

A Justiça do Amapá seguiu, nesta quinta-feira (4), com as atividades da 151ª Jornada Itinerante Fluvial ao Arquipélago do Bailique em uma nova etapa de atendimentos, desta vez na comunidade de Itamatatuba. A ação, realizada dentro de um barco equipado com mesas, computadores e acesso à internet, garante que serviços essenciais cheguem diretamente às populações ribeirinhas.

A jornada, conduzida pela juíza substituta Ana Theresa Moraes Rodrigues, conta com uma equipe multiprofissional do Tribunal de Justiça do Amapá (TJAP) e de instituições parceiras, que se dividem entre atividades jurídicas, emissão de documentos, assistência social, orientações e audiências conduzidas no próprio barco.

A supervisora do Programa Conciliação Itinerante, Patrícia Andrade, destacou os resultados alcançados neste quarto dia. Para a servidora, a presença constante das equipes no território garante solução às demandas apresentadas.

“O barco estruturado e com internet permite que todas as etapas processuais ocorram com eficiência, desde o registro de uma demanda até o encaminhamento imediato para a rede de proteção. A integração entre Judiciário e parceiros fortalece os resultados e assegura cidadania para quem enfrenta tantas dificuldades para acessar serviços públicos na capital”, afirmou Patrícia Andrade.

Nesta edição, a programação contempla cinco dias de atendimentos, passando pela Vila Progresso (1 e 2), Limão do Curuá (3), Itamatatuba (4) e Ipixuna Miranda (5). A iniciativa atende comunidades que enfrentam longos deslocamentos até Macapá e diversos desafios ambientais e logísticos característicos do arquipélago.

Serviços

Os atendimentos da Jornada incluem audiências nas áreas de família, criminal e juizados especiais; emissão de CPF, carteira da Marinha e documentos diversos; orientações jurídicas; acompanhamentos psicossociais; serviços da Defensoria Pública, Ministério Público e Conselho Tutelar; além de registros de alistamento e dispensa militar. Oficiais de Justiça percorrem comunidades próximas para cumprir mandados e notificações e ampliam o alcance do trabalho.

4ª dia da Jornada: Comunidade de Itamatatuba recebe atendimentos na 151ª itinerância ao Bailique

Secretaria de Comunicação do TJAP

Texto: Hugo Reis, com informações e fotos da Coordenação do Programa Justiça Itinerante

