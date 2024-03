FGV Justiça promoverá curso “Os Desafios da Democracia no Século XXI”

Tendo como principal objetivo capacitar magistrados e magistradas acerca dos desafios contemporâneos da democracia, com ênfase na teoria, na prática, e, sobretudo, no papel fundamental do Judiciário na preservação dos valores democráticos, o Centro de Inovação, Administração e Pesquisa do Judiciário (FGV Justiça) promoverá o curso de aperfeiçoamento “Os Desafios da Democracia no Século XXI”. A coordenação será do ministro do Superior tribunal de Justiça (STJ) e atual corregedor nacional de Justiça, Luis Felipe Salomão.

O curso ocorrerá entre 15 e 19 de abril de 2024, e visa capacitar operadores do direitos frente aos desafios contemporâneos da democracia, com ênfase na teoria, prática e no papel do Judiciário na preservação dos valores democráticos.

As inscrições para o processo seletivo estão abertas e vão até a próxima sexta-feira (15/03). Entre os temas que serão abordados estão “Meio Ambiente, Política e Mudanças Climáticas”, “Desigualdade de Raça no Brasil”, “Polarização Política e suas Implicações no Funcionamento das Instituições”, entre outros.

O regulamento está disponível no link:

https://drive.google.com/file/d/1mx9IO2yVKGoaNPfiBvEqao9Gbq4JXJka/view?usp=sharing

As inscrições poderão ser realizadas pelo formulário eletrônico:

https://forms.gle/D4sTN96dwCMtgB739.

Por: Divisão de Comunicação Social TRF5 com informações da FGV Justiça

