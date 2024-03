Sebrae promove Palestra Vendendo com Maestria para revolucionar vendas e apresentar estratégias de elite para empreendedores

Evento visa incentivar empresas, apresentar estratégias de vendas, marketing e ferramentas para facilitar e agilizar operações empresariais



Maria Clara Araújo



O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae), promove palestra Vendendo com Maestria e Revolucionando Vendas com Estratégias de Elite, ministrada pelo especialista em gestão de equipes de vendas, Leandro Branquinho. O evento é uma oportunidade para compreender ações que geram resultados positivos e desenvolver técnicas inovadoras para alcançar o sucesso nos negócios. A palestra acontece na sede da instituição, no Auditório Campos do Laguinho, no dia 2 de abril, às 19h.



Segundo a analista da Unidade de Educação Empreendedora do Sebrae (UEE), Nelma Pires, o evento é essencial para empresários, vendedores e potenciais empreendedores que desejam estabelecer metas de vendas e superá-las com maestria, alcançando resultados excepcionais no processo de vendas.



“A palestra busca guiar os participantes rumo ao sucesso de vendas, saindo de técnicas tradicionais e avançando para estratégias mais poderosas e persuasivas. O palestrante apresenta novas ferramentas empresariais sem perder a conexão humana com a equipe, a empatia e a confiança do cliente. Temos muitas expectativas sobre o evento e a certeza de que será um momento importante para empreendedores que desejam receber dicas práticas, insights valiosos, implementar estratégias nas vendas e melhorar o relacionamento com o público-alvo”, relata a analista Nelma Pires.



Palestrante



O palestrante é graduado em Comunicação Social, pós-graduado em Gestão de Micro e Pequenas Empresas e possui especialização em Marketing Estratégico e Gestão de Equipe de Vendas. É autor do Programa Rádio Vendas, veiculado em diversas emissoras pelo país e, desde 2014, integra o time de colunistas da maior publicação de vendas da América Latina, a Revista VendaMais.



Leandro Branquinho, possui mais de 30 anos de experiência no mundo de vendas e soma mais de 980 mil pessoas impactadas na internet; já atuou como Professor Universitário nos cursos de Publicidade e Propaganda, Administração de Empresas, Administração (EAD) e Ciências Contábeis na Universidade Vale do Rio Verde (Unincor).



Importância



O evento foi estruturado como uma solução de sucesso e para preparar os participantes com conhecimentos e ferramentas de alto impacto. O resultado é focado em elevar o poder da conquista, persuasão, atrair mais clientes e impulsionar vendas.



A palestra é destinada para empreendedores que desejam aumentar as vendas de produtos e serviçoscom uso de técnicas inéditas.



Investimento



Os ingressos podem ser adquiridos na sede da instituição, na Unidade de Educação Empreendedora (UEE), na Secretaria de Cursos, localizada à Avenida Padre Manoel da Nóbrega, 415, Julião Ramos ou na Loja online do Sebrae no Amapá – https://ap.loja.sebrae.com.br . O investimento para participar da palestra será de R$ 30 reais e as vagas são limitadas.



Coordenação



A Palestra Vendendo com Maestria e Revolucionando Vendas com Estratégias de Elite, é coordenada pelo gerente da Unidade de Educação Empreendedora (UEE), Maikon Richardson; e pela coordenadora e analista, Nelma Pires.

Serviço:

Sebrae no Amapá

