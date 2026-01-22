Governador Clécio acompanha atendimentos gratuitos da Carreta Delas na Zona Sul de Macapá: “É um grande sucesso”

Estrutura itinerante do Governo do Estado atende no estacionamento do Estádio Zerão até domingo, 25, ampliando o acesso da população a serviços de saúde básica e especializada.

Nesta quarta-feira, 21, o governador Clécio Luís e a primeira-dama Priscilla Flores visitaram a estrutura da Carreta Delas e acompanharam os atendimentos de saúde ofertados este mês no estacionamento do Estádio Zerão, em Macapá. A ação itinerante do Governo do Estado acontece no local com serviços gratuitos até domingo, 25.

“São três carretas, um ônibus, uma van e uma ambulância para servir bem as mulheres, especialmente, mas também os homens. Essa ação proporciona o diagnóstico precoce, para poder tratar. Aqui tem resolutividade. Com sorriso no rosto, as equipes estão preparadas para atender bem as pessoas, fazer a triagem para exames e consultas, fazer um check-up geral e dar os encaminhamentos, com os pacientes sabendo o passo a passo para saírem daqui tranquilos e confiantes. É um grande sucesso”, afirmou Clécio Luís.

O programa foi lançado em 2025 e funciona com recursos de emenda parlamentar do deputado federal Josenildo Abrantes, que acompanhou a visita desta quarta-feira. A iniciativa reafirma o compromisso do Governo do Estado com a promoção da saúde e o acolhimento da população amapaense, área que é prioridade imediata, absoluta e inegociável da atual gestão.

“A proposta do projeto foi apresentada pelo governador e nós colocamos o recurso, e agora está sendo executado, levando saúde, que é uma prioridade. Esse já se tornou o maior projeto de saúde itinerante do Amapá. Estamos tratando a saúde do homem e da mulher, as possibilidades médicas, levando saúde e salvando a vida de milhares de pessoas. Em seis dias, já temos mais de 25 mil atendimentos só em Macapá”, comentou Josenildo Abrantes.

Coordenado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), em parceria com o Instituto Brasileiro de Assistência à Saúde (Ibras), o Carreta Delas tem como foco principal a saúde da mulher, mas contempla todos os públicos, garantindo consultas médicas, exames básicos e especializados, orientações em saúde e ações educativas, com atendimento humanizado e próximo da comunidade.

Esta etapa do programa de saúde itinerante na Zona Sul de Macapá iniciou no dia 16 de janeiro, ampliando o acesso aos serviços de saúde e fortalecendo as políticas públicas de atenção integral, especialmente voltadas às mulheres. Após o atendimento no bairro Zerão, a ação itinerante irá atender ainda neste primeiro semestre moradores de comunidades da Zona Norte e depois da Zona Oeste.

“Foi ótimo porque tem todo um sistema de serviços até eu chegar ao oftalmologista. A gente consegue ter optometrista para poder fazer todo o procedimento de exames e eu achei maravilhoso. Eu estava ansiosa esperando a Carreta Delas em Macapá, porque eu já tinha visto que foi para Santana e Mazagão antes de chegar aqui. Fiz o meu dever e vim aproveitar. Deu tudo certo”, disse a professora Merilene Silva, de 42 anos, que se consultou com oftalmologista na ação.

De domingo a domingo, das 7h às 17h, a Carreta Delas funciona como uma extensão da rede pública de saúde, levando serviços de atenção básica e especializada a quem enfrenta dificuldades de acesso. Ao todo, o programa já ultrapassou os 100 mil atendimentos, com ações nos municípios de Mazagão, Santana e Porto Grande.

“A Carreta Delas integra algo em que nós acreditamos muito, que é a descentralização da saúde, levando-a para quem mais precisa. No dia a dia, as pessoas têm mais dificuldades de sair de casa para ir ao Centro para ser atendidas. Esse tipo de ação leva serviços essenciais até as pessoas, para que elas tenham a saúde em dia. Isso faz com que as pessoas se cuidem mais”, acrescentou a primeira-dama do Estado, a cirurgiã-dentista Priscilla Flores.

Serviços ofertados

Durante a ação na Zona Sul de Macapá, a população tem acesso a uma ampla gama de serviços, incluindo:

Exames laboratoriais: hemograma, glicose, hemoglobina glicada, ureia, creatinina, TGO/AST, TGP/ALT, PSA, beta-HCG, VDRL, urina EAS, PCCU (Papanicolau) e biópsia de colo uterino;

hemograma, glicose, hemoglobina glicada, ureia, creatinina, TGO/AST, TGP/ALT, PSA, beta-HCG, VDRL, urina EAS, PCCU (Papanicolau) e biópsia de colo uterino; Exames de imagem e métodos gráficos: mamografia, colposcopia, ecocardiograma transtorácico (ECO) e eletrocardiograma (ECG);

mamografia, colposcopia, ecocardiograma transtorácico (ECO) e eletrocardiograma (ECG); Ultrassonografias: abdominal total, transvaginal, rins e vias urinárias, mamas e axilas e tireoide;

abdominal total, transvaginal, rins e vias urinárias, mamas e axilas e tireoide; Consultas especializadas: clínico geral, ginecologista, mastologista, urologista, nefrologista, endocrinologista, cardiologista, oftalmologista, psicólogo, nutricionista e assistente social.

Além da assistência direta, o programa também desenvolve ações educativas voltadas à prevenção do câncer, planejamento familiar, promoção da saúde e prevenção de doenças crônicas, como hipertensão e diabetes. A Carreta Delas também possui caráter formativo, promovendo a capacitação de profissionais locais em diagnóstico precoce e atenção integral à saúde.

Agendamento

Os atendimentos podem ser agendados pelos seguintes contatos de WhatsApp:

Consultas e exames de imagem: (96) 99191-8142

(96) 99191-8142 Exames laboratoriais: (96) 99141-1212

Foto de capa:

Agência de Notícias do Amapá

Curtir isso: Curtir Carregando...