Programas de pós-graduação da Unifap conquistam avaliações positivas do MEC

Nove dos 20 programas de pós-graduação stricto sensu ofertados pela Unifap subiram de nota na avaliação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). Mestrado e Doutorado em Educação conquistaram nota 5, em uma escala que vai até 7.

Os programas de pós-graduação stricto sensu (mestrado ou doutorado), da Universidade Federal do Amapá (Unifap), conquistaram avaliação majoritariamente positiva da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), do Ministério da Educação (MEC). Ao todo, 12 programas da Instituição e oito programas em rede com outras universidades foram avaliados.



A maior nota de um programa de pós-graduação (PPG) ofertado exclusivamente pela Unifap foi o de Educação (PPGEd), que alcançou avaliação cinco de uma escala que vai até sete. Na avaliação anterior da Capes, a nota era quatro. Para a professora pesquisadora do PPGEd, Dra. Antonia Andrade, a avaliação positiva é fruto do esforço da comunidade acadêmica do programa.



“Pra gente, corpo docente, corpo discente, é um orgulho que a Universidade Federal do Amapá, a partir do Programa de Pós-graduação em Educação, tenhamos a nota 5, uma nota em excelência, que nos mostra que o beneficiamento está sendo pro nosso povo, pro nosso território, pra melhorar a vida das pessoas, pras pessoas poderem melhorar a vida do nosso território. (…) Tudo isso é o fundo de um esforço do corpo docente de professores pesquisadores, dos nossos alunos, que se envolvem permanentemente num trabalho de competência, de seriedade, com a pesquisa amapaense”, comemora Andrade.

Outros cinco PPGs da Unifap também subiram na avaliação da Capes: Ciências Ambientais, Ciências da Saúde, Desenvolvimento Sustentável da Amazônia, Geografia e História.



“Para a gestão superior, estes resultados reafirmam a dedicação dos nossos pesquisadores e o compromisso da Universidade com o desenvolvimento regional. A subida nos conceitos da Capes não é apenas um ganho estatístico, mas a garantia de que a ciência produzida na Amazônia possui rigor, impacto e relevância social”, afirma o pró-reitor de Pesquisa e Pós-graduação em exercício, Prof. Dr. Renan Monteiro.



O Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento da Amazônia Sustentável (PPGDAS), mestrado mais antigo da Unifap, recebeu conceito 4 da Capes, o que abre possibilidade para tentar implementar o doutorado. Para a coordenadora do curso, Profa. Dra. Marília Lobato, os projetos de pesquisa e extensão realizados em parceria com outras instituições foram essenciais para alcançar o conceito 4 na avaliação quadrienal.



“A integração entre instituições da França, Colômbia, Espanha e Guiana Francesa com nosso PPG, a partir de projetos como Cespe, Procad Amazônia, PRAPG, abriu possibilidades inúmeras para mestrandos, doutorandos, egressos e professores realizarem intercâmbio acadêmico. Além disso, a consolidação de pesquisas com a Furb, UFPA, UFT, Uemasul, Ufam, Ifap, Iepa, Embrapa, Ueap, Sema, ICMBio, cooperativas e associações locais, possibilitou uma mudança inenarrável para as pesquisas do PPG, que tem a finalidade maior em contribuir para fomento de políticas públicas e o desenvolvimento local, regional e nacional, em prol da redução de assimetrias e promoção de ações afirmativas”, avalia Lobato.

Confira o resultado da Avaliação Quadrienal (2021-2025) da Capes:





