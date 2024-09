Criação de abelhas sem ferrão impulsiona produção de mel amazônico

A ideia é mostrar aos produtores e visitantes, que em uma pequena propriedade é possível ter o mel de qualidade e rentável.

Cinco espécies de abelha sem ferrão estão no meliponárioA unidade demonstrativa da agricultura familiar que apresenta diversas culturas agrícolas é também o ambiente propício para a formação de um meliponário com abelhas sem ferrão, totalmente amazônico. A ideia é mostrar aos produtores e visitantes, que em uma propriedade é possível ter mel de qualidade e ainda auxilia na polinização das demais plantas da área.

As melíponas, como são chamadas as abelhas sem ferrão, só têm em comum com as espécies mais conhecidas, a habilidade de polinizar e fabricar mel. As abelhas que estão em destaques na programação da Expofeira são cinco espécies, mas são mais de 300 em todo o Brasil. O local é coordenado pelo Instituto de Extensão, Assistência e Desenvolvimento Rural (Rurap).

As colmeias manejáveis servem especialmente apresentações em parques agrícolasInofensivas, as abelhas desse tipo permitem a aproximação de quem as cultiva e têm manejo relativamente simples. A observação do trabalho realizado por elas causa fascínio, sobretudo, estruturas complexas que são criadas para es tocar o mel produzido dentro dos enxames.

“A intenção aqui é mostrar que essas abelhas podem ser criadas na cidade ou Zona Rural e evidenciar que elas são importantes para a agricultura. Além do mel, com grande valor comercial, as abelhas são responsáveis pela polinização, que é a fecundação da flores, e com isso, temos o açaí, o cupuaçu, por exemplo”, destacou o meliponicultor, Helson Monteiro.

Produtor Helson Monteiro é o coordenador do ambiente com as abelhas

Com o reconhecimento de diversos produtos provenientes do mel, abre-se uma demanda de subprodutos como as propriedades fitoterápicas e a possibilidade de inserir o mel em receitas que vão de geleias até cachaça.

“Todo esse processo do mel é natural com o manejo sustentável e agrega na renda do produtor rural que já deslumbra outros horizontes como os produtos fitoterápicos. Com esse sistema em pequeno sítio, tudo integra o ambiente de produção”, explicou o diretor-presidente do Rurap, Jorge Rafael.

O meliponário da 53ª Expofeira apresenta cerca de 20 colmeias manejadas com mais de mil abelhas

No setor do meliponário instalado dentro da 53ª Expofeira do Amapá, no Parque de Exposições da Fazendinha, encontram-se 20 colmeias manejadas com mais de mil abelhas.

Mel da Pedreira

No Amapá, existem mais de 50 espécies de abelhas e pelo menos 10 são eficientes para a produção de mel de alta qualidade, o que já desperta o interesse do mercado internacional. Para impulsionar esse potencial e gerar mais renda para a população é que o Governo do Estado entregou e certificou uma Unidade de Beneficiamento de Produtos de Abelha, na comunidade de Mel da Pedreira, na Zona Rural de Macapá.

Agência de Notícias do Amapá

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...