Teatro de Bonecos faz diversão de crianças no CEU das Artes

Durante dois dias de evento, cerca de 200 crianças de escolas municipais da zona norte de Macapá ficaram atônitas às histórias contadas e apresentadas por meio de encenação no Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU), no Infraero II. A programação alusiva ao Dia das Crianças resgatou a leitura e teatro para o público infantil.

Na manhã desta sexta-feira, 19, o projeto recebeu no Cine-Teatro do CEU das Artes os alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Vera Lúcia Pinon Nery. As crianças adoraram as apresentações. “Elas ficaram ligadas nas apresentações, principalmente no teatro de bonecos”, destacou a diretora-presidente da Fundação Municipal de Cultura, Marina Beckaman.

A proposta da programação foi simples, trazer a contação de histórias e valorizar o livro e a leitura de forma lúdica para as crianças. Além disso, houve apresentação de teatro de bonecos. As atividades foram coordenadas pela Fundação Municipal de Cultura (Fumcult) e Secretaria Municipal de Educação, por meio da Escola de Leitores.

Cássia Lima