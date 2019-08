SESI Amapá abre processo seletivo para contratação de técnico operacional

Macapá – O Serviço Social da Indústria (SESI) do Amapá está com inscrições abertas no período de 9 a 12 de agosto, para processo seletivo visando contratação de Técnico Operacional com formação superior em Psicologia. O profissional vai exercer suas funções na unidade do SESI de Macapá ou de Santana. Os interessados em concorrer às vagas devem encaminhar o currículo para o e-mail: rh.[email protected].

Os candidatos deverão acessar o site www.ap.sesi.org.br, área Editais, para baixar o Comunicado do Processo Seletivo Nº 005/2019 – SESI/AP. No documento constam todas as orientações necessárias. Pessoas que tenham vínculo de parentesco, natural ou civil, com dirigente ou empregado do SESI ou do SENAI Amapá estão impedidas de disputar a vaga.

A seleção contará com etapas de caráter eliminatório que englobam análise curricular, comprovação de documentos, dinâmica de grupo e entrevista. O processo terá validade de 12 meses a contar da data de publicação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período. Para mais informações, o público também pode entrar em contato pelo número (96) 3084-9022.

Curtir isso: Curtir Carregando...