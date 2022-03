MP-AP volta com regime de trabalho totalmente presencial

Na última segunda-feira (28), a Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público do Amapá (MP-AP) publicou o Ato Normativo Nº0000012/2022-GAB/PGJ, que estabelece o retorno das atividades presencias no âmbito do MP-AP, a partir do dia 29 de março de 2022.

O Ato Normativo se baseou na diminuição do número de casos de Covid-19 no Estado, conforme dados disponibilizados no painel coronavírus do Amapá.

A ação de retorno presencial considera a natureza essencial da atividade prestada pelo Ministério Público e a necessidade de se assegurarem condições mínimas para sua continuidade, compatibilizando-a com a preservação da saúde de membros, advogados, servidores, demais agentes públicos e cidadãos em geral.

Os membros e servidores que por motivo justificado, excepcionalmente necessitarem permanecer em regime de teletrabalho, devem requerer formalmente, para a Procuradoria-Geral de Justiça e à Secretaria-Geral do MP-AP, respectivamente.

