Sebrae prorroga inscrições do Prêmio de Jornalismo até 10 de junho

Serão premiadas as categorias Texto, Áudio, Vídeo e Fotojornalismo; nesta edição será premiado um conteúdo de estudante de jornalismo numa das categorias

Denyse Quintas

O Sebrae prorrogou até 10 de junho, as inscrições para profissionais da imprensa inscreverem trabalhos no 11º Prêmio Sebrae de Jornalismo. Podem concorrer matérias sobre empreendedorismo e pequenos negócios nas categorias Texto, Áudio, Vídeo e Fotojornalismo. Nesta edição também, será reconhecido, em categoria própria, um trabalho de estudante de jornalismo, inscrito numa das categorias.

Para participar, os conteúdos devem ter sido veiculados na imprensa, no período de 5 de junho de 2023 a 2 de junho de 2024, e abordar temas relacionados ao universo do empreendedorismo. Profissionais e estudantes podem participar com até três trabalhos e não há limite de inscrições por veículo ou instituição de ensino. O regulamento completo e as inscrições são feitas no site www.premiosebraejornalismo.com.br.

Categorias

Áudio – reportagens veiculadas em emissoras de rádio ou podcasts publicados em plataformas de streaming, com a duração de até 40 minutos.

Fotojornalismo – foto ou sequência de fotos publicadas em matéria de veículos impressos, jornais ou revistas, ou sites de empresas jornalísticas.

Texto – matérias publicadas em veículos impressos (jornais ou revistas), portais ou sites de notícias.

Vídeo – reportagens veiculadas em emissoras de televisão ou vídeos publicados em canais de jornalismo nas plataformas digitais, com a duração de até 60 minutos.

Jornalismo Universitário – categoria especial vai premiar o melhor conteúdo jornalístico numa das modalidades – áudio, fotojornalismo, texto ou vídeo-, que tenha sido desenvolvido por universitário(s) matriculado(s) ou recém-formado(s) no curso de graduação em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo.

Premiação

No Amapá, os vencedores nas categorias áudio, fotojornalismo, texto, vídeo e um vencedor na categoria especial Jornalismo Universitário, serão premiados com um Tablet Samsung Galaxy Tab S9 FE Wifi, 128GB, 6GB RAM, Tela Imersiva de 10.9″, Cinza, SM-X510NZADZTO; S Pen e Capa protetora inclusas, resistente a água e poeira (IP68), Apps profissionais pré embarcados.

Etapas

A 11ª edição será realizada em três etapas – a primeira, em nível estadual, classificará os concorrentes para a etapa regional, que definirá os finalistas da etapa nacional.

Na etapa nacional – os vencedores das categorias Áudio, Fotojornalismo, Texto e Vídeo serão premiados com um notebook. Dentre os quatro, será selecionado o vencedor do Grande Prêmio, que receberá também um celular de última geração — o mesmo prêmio será ofertado ao ganhador da categoria especial de Jornalismo Universitário.

Temas

Os temas sugeridos 11º Prêmio Sebrae de Jornalismo são – empreendedorismo, produtividade e competividade, inovação e startups, inclusão produtiva e sustentabilidade, transformação digital, políticas públicas e legislação, estímulo ao consumo nos pequenos negócios, e acesso a crédito.

PSJ

Instituído pelo Sebrae, o concurso jornalístico é referência no fomento ao jornalismo sobre empreendedorismo no Brasil. A iniciativa tem o objetivo de reconhecer e prestigiar as melhores reportagens sobre o universo do empreendedorismo, veiculadas em diferentes canais da imprensa brasileira. Na última edição, realizada no ano passado, o prêmio teve um recorde de quase 2 mil trabalhos inscritos, superando em 65% o número de inscrições de 2022.

