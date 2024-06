Confira as vagas de emprego do Sine Amapá desta terça-feira, 4 de junho

Ao todo, são 42 vagas distribuídas em 18 cargos diferentes.

Por: Thaysa Ruane

Nesta terça-feira, 4, o Sistema Nacional de Emprego no Amapá (Sine-AP) oferta 42 vagas de empregos distribuídas em 18 cargos diferentes. O número de ocupações está disponível de acordo com as empresas cadastradas e são direcionadas para todos os níveis de escolaridade e experiência.

As oportunidades de uma colocação no mercado de trabalho são atualizadas diariamente. Além do serviço de intermediação de mão de obra, o Sine realiza também a habilitação do Seguro-Desemprego e atendimento orientado sobre a utilização da Carteira de Trabalho Digital e Previdência Social.

Confira as vagas do Sine Amapá para esta terça:

Auxiliar Administrativo – 1 vaga

Auxiliar de Cozinha – 2 vagas

Auxiliar de Técnico de Eletrônica – 1 vaga

Chapeiro – 1 vaga

Chefe de Cozinha – 1 vaga

Churrasqueiro – 1 vaga

Cozinheira – 1 vaga

Cozinheiro – 4 vagas

Cuidador de Idoso – 1 vaga

Empregada Doméstica – 2 vagas

Estagiário em Pedagogia – 4 vagas

Garçom – 2 vagas

Mecânico de Automóvel – 1 vaga

Pedreiro de Acabamento – 4 vagas

Promotor de Vendas – 5 vagas

Trabalhador Rural – 2 vagas

Vendedor Externo – 6 vagas

Vendedor Porta a Porta – 3 vagas

Cadastro

Os interessados em novas oportunidades de emprego devem procurar a Casa do Trabalhador, na Avenida Mendonça Júnior, nº 2858, no bairro Santa Rita, para fazer o cadastro. O local funciona de segunda à sexta-feira, de 8h às 14h. Confira as cópias dos documentos necessários:

RG;

CPF;

Carteira de Trabalho e número PIS;

Comprovante de escolaridade e residência.

Além disso, é possível encaminhar o currículo com a vaga desejada para o endereço de e-mail: sinetrabalhador@sete.ap.gov.br.

Secretaria de Estado da Comunicação – SECOM

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...