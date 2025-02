Com folia à fantasia e resgate cultural do Amapá, Bloco ‘A Banda’ espera atrair 200 mil brincantes em Macapá

Com apoio do Governo do Amapá, 60ª edição do maior bloco de rua do Norte sai às ruas na terça-feira, 4 de março.

Fantasias e adereços criativos, bonecos em homenagem a figuras ilustres da História do Amapá e muitos foliões tomarão conta das ruas do Centro de Macapá na terça-feira, 4, durante o tradicional percurso do Bloco “A Banda”. Realizado pela Associação de Brincantes e Simpatizantes do Bloco de Sujos, o maior bloco de Carnaval de Rua do Norte celebra a 60ª edição com expectativa de 200 mil participantes.

A manifestação cultural faz parte da programação do Carnaval 2025, apoiada pelo Governo do Estado e pelos senadores Randolfe Rodrigues e o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre. Para garantir a segurança e conforto dos brincantes, haverá equipes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AP) e Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS).

Durante o percurso, não será permitida a circulação de automóveis não credenciados e portar ou vender bebidas em garrafas de vidro ao longo do trajeto. A festa urbana contará com o acompanhamento de seis trios elétricos, um mini trio e nove bonecos gigantes, junto aos brincantes.

Neste ano, um café da manhã será servido para todos os brincantes e para a população, a partir das 9h, além do tradicional caldo para todos que forem prestigiar a mostra dos bonecos gigantes, em frente à sede d’A Banda, na Avenida Ernestino Borges, nº 257, no Centro. Já a partir das 11h haverá um Esquenta Musical com incentivo pelo Governo do Amapá, na Praça Veiga Cabral.

“A população é quem faz o nosso Carnaval e todos podem esperar um desfile repleto de alegria e irreverência. Com a atuação de diversas instituições do Governo do Amapá, a proteção aos foliões e espectadores está totalmente garantida. Esse evento, que já é tradicional no período de Carnaval, colabora no desenvolvimento da economia e na geração de empregos temporários. As pessoas podem esperar o grito de guerra: A Banda é do Povo”, destacou o engenheiro e advogado, Rui Gato, de 55 anos, que assumiu a presidência da associação, após ser convidado pelo então presidente, José Figueiredo de Souza, o professor Savino, que faleceu em abril de 2024.

A Banda

Criada por um grupo de amigos há 60 anos, em 2 de março de 1965, “A Banda” é o maior bloco popular da Região Norte, que se transformou ao longo de seis décadas em uma tradição do Carnaval. Desfilando sempre na terça-feira gorda pelas principais ruas de Macapá, é conhecida pelos seus tradicionais bonecos, com metros de altura.

O percurso inicia na Praça Veiga Cabral, passa pela Rua Cândido Mendes, Avenida Henrique Galúcio, por um pequeno trecho da Rua Tiradentes, logo depois pela Avenida Feliciano Coelho, então pela Rua Leopoldo Machado e finaliza na Avenida Ernestino Borges.

Serviço: Bloco “A Banda” estima receber 200 mil brincantes com apoio do Governo do Amapá

Data: terça-feira de Carnaval, 4 de março.

Concentração: na Praça Veiga Cabral, Centro.

Hora: café da manhã, a partir das 9h, na sede d’A Banda.

Esquenta Musical do Governo do Amapá: a partir das 11h, Praça Veiga Cabral

Saída: Avenida Presidente Vargas.

Foto de capa: Maksuel Martins

Agência de Notícias do Amapá

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...