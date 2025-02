Ueap realiza consulta pública para implementação de curso de Bacharelado em Design

Comunidades acadêmica e externa são consultadas por meio de um formulário on-line. Atualmente, a instituição concede título de tecnólogo para os formandos.

A Universidade do Estado do Amapá (Ueap) estuda a viabilidade da implementação do curso de Bacharelado em Design, que atualmente concede o título de Tecnólogo para os formandos nesta área. Para isso, a coordenadoria do curso lançou uma escuta virtual aberta tanto para a comunidade acadêmica da instituição quanto para a comunidade externa, por meio de formulário.

PARTICIPE DO FORMULÁRIO

Com o status de bacharelado, o curso passa a ter uma duração de 8 semestres – a atual modalidade tem uma duração de 5 semestres. A ideia é que a formação dos estudantes se torne mais robusta, com mais disciplinas e com as perspectivas dos estudantes ampliadas dentro da área.

“A demanda por designers gráficos está aumentando no estado e ampliação desse curso e da formação dos alunos pode, justamente, atender essa necessidade, já que essa é uma área ainda carente de formação em nível superior no Amapá”, explicou o coordenador do curso de Tecnologia em Design da Ueap, Rodrigo de Aquino.

Com o intuito de entender melhor as necessidades e os anseios da comunidade em relação a essa mudança, a universidade está fazendo um levantamento junto ao público. Por meio dos dados coletados, a instituição poderá realizar a validação da transição do curso. A graduação em Tecnologia em Design já existe há 17 anos na Ueap e tem como foco formar profissionais que atuam na área de desenvolvimento de produtos.

Com a mudança, o curso seria dividido em duas habilitações: Projeto de Produto e Projeto Gráfico, ampliando as discussões na graduação e as possibilidades dos graduados no mercado de trabalho, formando não só designer de produtos, mas também designers gráficos e outras vertentes da área.

Agência de Notícias do Amapá

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...