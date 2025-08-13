TJAP promove campanha para arrecadação de frascos de vidro destinados ao armazenamento de leite materno

Em apoio ao movimento “Agosto Dourado”, o Tribunal de Justiça do Amapá (TJAP), por meio da Secretaria de Gestão de Pessoas (Segesp), iniciou, na manhã desta terça-feira (12), a campanha solidária “Doe Amor em um Frasco”, com o objetivo de arrecadar frascos de vidro com tampa plástica destinados ao armazenamento e à doação de leite materno. A iniciativa busca incentivar a contribuição com um item essencial ao funcionamento dos bancos de leite humano, colaborando diretamente para a promoção da saúde e da nutrição de recém-nascidos. A arrecadação segue até o dia 28 de agosto.

A ação integra o calendário de atividades do TJAP referente ao Agosto Dourado, mês dedicado à conscientização sobre a importância do aleitamento materno. A cor dourada simboliza o padrão ouro de qualidade do leite materno para a alimentação dos bebês.

A psicóloga da Segesp/TJAP, Lorena Monteiro, destaca a importância da campanha no âmbito do Poder Judiciário.

“Como instituição que atua diretamente com pessoas e toma decisões complexas diariamente, entendemos ser fundamental promover ações que reforcem a humanização no ambiente de trabalho. Nesse sentido, o Tribunal de Justiça, em parceria com a Secretaria de Gestão de Pessoas, aderiu à campanha “Agosto Dourado”, mês de referência para o incentivo ao aleitamento materno”, ressaltou Lorena Monteiro.

A servidora também explica onde estarão localizados os pontos de coleta e qual será a finalidade dos materiais arrecadados.

“Serão disponibilizadas, em todas as unidades, caixas acompanhadas de panfletos informativos, com o objetivo de arrecadar o maior número possível de frascos de vidro com tampa plástica, destinados ao armazenamento e à doação de leite materno“, concluiu Lorena Monteiro.

Os frascos arrecadados serão destinados ao armazenamento seguro do leite doado por mães voluntárias, o que fortalece a rede de apoio à amamentação.

Podem ser doados potes de vidro com tampa rosqueável, como frascos de café solúvel ou potes de maionese, desde que estejam limpos, secos, sem ferrugem ou trincas.

As unidades disponibilizarão caixas coletoras durante todo o período da campanha. As doações poderão ser entregues nos seguintes pontos de coleta:

Sede do Tribunal de Justiça do Amapá;

Fórum de Macapá;

Fórum de Santana;

Prédio Anexo Desembargador Eduardo Contreras.



