Etapa estadual da maior vitrine de negócios de favela do mundo começa neste sábado (16), no Sebrae Amapá

Livia Almeida

A Central Única das Favelas do Amapá (Cufa-AP) realiza, nos dias 16 e 17 de agosto, no Sebrae Amapá, a Expo Favela Innovation Amapá 2025, evento que conecta empreendedores das favelas, investidores, profissionais de inovação e a sociedade em geral, mostrando que esses territórios são centros de potência criativa e econômica.

Durante dois dias, o público poderá conhecer e interagir com mais de 200 empreendedores amapaenses, que apresentam produtos, serviços e soluções nas áreas de economia criativa, gastronomia, moda, literatura, música, artes visuais, teatro, tecnologia e inovação. A programação inclui mais de dez espaços temáticos, com exposições, áreas de integração, batalhas de beleza, apresentações culturais e shows de artistas locais e convidados de outros estados.

O ponto alto do evento será a apresentação dos 40 empreendimentos finalistas, que disputarão 10 vagas para representar o Amapá na etapa nacional da Expo Favela Innovation, em dezembro, em São Paulo. Nessa fase, os selecionados terão acesso a investidores e mentores, e concorrerão ao título de melhor empreendedor de favela do Brasil.

O Amapá já se destaca no cenário nacional: em 2023, a empresa Mazodan conquistou o primeiro lugar; em 2024, a Noum ficou com o segundo lugar. Ambos os negócios tiveram seus resultados impulsionados a partir da participação na Expo Favela.

Mais do que uma feira de negócios, a Expo Favela Innovation Amapá 2025 é um movimento de valorização, visibilidade e fortalecimento das comunidades, mostrando que a favela é espaço de inovação, cultura e oportunidades.

A edição 2025 da Expo Favela Innovation Amapá contará com uma estrutura ampliada e espaços temáticos que valorizam a diversidade da produção cultural e econômica das periferias, ribeirinhas, palafitas e comunidades indígenas do estado:

Espaço dos Expositores: Coração do evento, onde os 40 selecionados irão expor seus produtos e serviços, apresentar pitchings a investidores e disputar vaga na etapa nacional.

Painéis Temáticos: Debates e palestras com convidados nacionais e locais, tratando de temas como economia criativa, inovação e impacto social.

Favela Ativação: Oficinas práticas de capacitação, com foco em empregabilidade, gestão de negócios e acesso a crédito.

Circuito Favela Cultural: Programação artística com música, circo, teatro, dança de rua, grafite e manifestações tradicionais como o batuque e o marabaixo.

Favela Talk: Espaço de depoimentos ao vivo com histórias inspiradoras de empreendedores periféricos do Amapá.

Favela Braids: Tranças e penteados afro a preços populares, com batalha de trancistas e desfiles celebrando a estética negra.

Favela Barbearia: Cortes de cabelo e grooming masculino com batalha de barbeiros e premiações para os melhores estilos.

Favela Food: Gastronomia periférica e ribeirinha em barracas e food trucks, valorizando sabores e receitas locais.

Favelinha: Espaço infantil com brinquedoteca, oficinas lúdicas e contação de histórias, garantindo acolhimento para as crianças.

Favela Literária: Literatura periférica, indígena e tradicional em destaque com venda de livros, saraus, slams, autógrafos e exposição de quadrinistas, tudo com centralização das vendas em um único canal para garantir organização e equidade entre os autores.

Camelódromo: Espaço voltado para o artesanato indígena e tradicional, com biojoias, cestarias, cerâmicas e valorização das sabedorias ancestrais.

A Expo Favela Innovation Amapá é uma iniciativa da CUFA Amapá e da Favela Holding, em parceria com o Sebrae, Governo do Amapá, e faz parte de uma mobilização nacional que visa transformar talentos periféricos em protagonistas da inovação e do desenvolvimento.

É a favela ocupando o seu lugar de direito: o centro do palco do empreendedorismo brasileiro.

Serviço:
Data: 16 e 17 de agosto de 2025
Local: Sebrae Amapá – Macapá/AP
Entrada: gratuita, mas é necessário se inscrever pelo Sympla

Assessoria de imprensa:
Júnior Nery – (96) 98127-1559

