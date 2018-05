Prefeituras amapaenses terão capacitação de gestores e servidores

Técnicos da União Brasileira de Apoio aos Municípios (UBAM) começaram a reunir os representantes dos municípios filiados, entre eles secretários e servidores municipais, na sede da instituição em Macapá. O objetivo principal das reuniões, que se seguirão até o dia 15 de maio, é formar um banco de dados que conterá todas as principais demandas dos municípios, relacionadas a todos os desafios enfrentados pelos prefeitos e prefeitas. A preocupação maior da UBAM é com a falta de recursos, pessoal qualificado para prestação de contas de convênios federais, obras inacabadas, convênios não finalizados, evitando assim a devolução de recursos federais.

O município de Serra do Navio participou da primeira reunião, que aconteceu quinta-feira dia 26 de abril de 2018, na sede da associação, no centro de Macapá. Representou a Prefeitura Municipal de Serra do Navio, o Senhor Rodolfo Junior Vinhote Alves, que expôs aos técnicos da UBAM todas as demandas e necessidades do município, como também pendências que poderão ser resolvidas no âmbito estadual e federal, além de análise de projetos que beneficiarão o município, que será feita pela UBAM.

Segundo a presidente estadual da UBAM no Amapá, Alandy Cavalcante, essa primeira rodada de reuniões servirá para que seja elaborado minucioso relatório, que conterá todas as necessidades das prefeituras, que servirão de parâmetro para que sejam tomadas as providências.

“É apenas o início de uma série de ações da entidade em direção do fortalecimento da gestão municipal, através de orientação sobre o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei das Licitações (Lei nº 8.666/93) e alocação de recursos federais, além da elaboração de projetos”.

Giuce Carvalho – Assessora de Imprensa – UBAM/Amapá