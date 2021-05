Estudantes da Escola SESI Amapá conquistam medalhas na maior competição de Matemática do mundo

Com um quadro de 17 medalhas, os estudantes da Escola SESI Amapá figuraram em todas as posições do pódio do Concurso Canguru de Matemática Brasil 2021. Além disso, 59 alunos se destacaram na competição, que é considerada a maior do mundo, e vão receber honra ao mérito.

Na conquista, um aluno garantiu medalha de ouro, 5 alcançaram a de prata, e 11, a de bronze. O teste aplicado este ano exigiu das crianças e adolescentes conhecimentos que iam desde Matemática básica até assuntos como probabilidade, geometria e raciocínio lógico.

De acordo com a diretora da Escola SESI Amapá, Valena Calandrini, o resultado representa mais que a conquista de medalhas e certificados, mostra também o fruto do esforço e dedicação dos estudantes. “Além de ficar extremamente feliz com o desempenho dos nossos meninos e meninas, ressalto o empenho que eles tiveram na execução do exame”, destacou Valena, que acrescentou, ainda que a proposta pedagógica da competição é muito importante, pois ajuda a envolver os alunos nas áreas correlacionadas às Ciências Exatas.

Testes

Por meio de provas objetivas, no torneio são propostas questões em três níveis de dificuldade: básicas, mais complexas e mais desafiadoras ou técnicas. O intuito é ampliar e incentivar a aquisição dos conhecimentos matemáticos, contribuir para a melhoria do ensino e aprendizagem da disciplina, bem como, favorecer o estudo de maneira interessante e contextualizada.

