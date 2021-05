Covid-19: trabalhadores da Educação de 28 e 32 anos receberão a primeira dose da vacina neste sábado (29)

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) ofertará neste sábado (29) a primeira dose da vacina Oxford/AstraZeneca aos trabalhadores da educação de 28 a 32 anos. A ação é direcionada aos profissionais que atuam em Macapá, em creches, Educação Infantil, Ensino Fundamental I e Educação de Jovens e Adultos (EJA) para o Ensino Fundamental. Paralelo a eles, a Secretaria também aplicará a segunda dose do imunizante em trabalhadores da saúde.

Para receber a primeira dose da vacina, os trabalhadores da educação devem comprovar seu vínculo com alguma instituição de ensino da rede pública ou particular e isso se dá através da apresentação de originais e cópias de um documento oficial com foto, comprovante de residência, carteira de vacinação, contracheque e Carteira de Trabalho.

Já os trabalhadores da saúde que iniciaram o seu esquema vacinal com o imunizante Oxford/AstraZeneca devem apresentar um documento oficial com foto e a carteira de vacinação com a indicação da aplicação da primeira dose.

O imunizante estará disponível de 9h às 14h nos pontos de drive-thru da Prefeitura localizados nas Praças Floriano Peixoto e do Estádio Zerão, Policlínica e Rodovia do Curiaú. Para os pedestres, o imunizante estará disponível na quadra da Igreja Jesus de Nazaré.

