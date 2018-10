Bibliotecas digitais têm promovido o acesso a obras literárias e acadêmicas

Acervos do mundo inteiro estão digitalizados e mais acessíveis

O hábito da leitura é de extrema importância para somar informações e, principalmente, para adquirir novos conhecimentos. O acesso à leitura está cada vez mais fácil graças às bibliotecas digitais que têm buscado digitalizar todos os conteúdos e obras literárias. Obras de Machado de Assis ou teses de doutorado aprovadas nas melhores universidades do mundo podem ser lidas e acessadas com apenas um click. Isso se tornou possível graças às bibliotecas digitais, plataformas construídas por acervos digitalizados que permitem o acesso à distância.

É possível consultar nessas bibliotecas digitais ensaios acadêmicos, documentos históricos, livros técnicos, além de obras de escritores do mundo todo. Os leitores, sejam alunos da educação básica ou de instituições de ensino superior, podem consultar a obra na íntegra ou por trechos. Os documentos podem ser acessados por computadores, tablete ou até mesmo aparelhos celulares.

Veja aqui as sete melhores bibliotecas digitais do Brasil e do mundo, onde os títulos são disponibilizados para download ou leitura online.

Biblioteca Digital da Unicamp

Pioneira no ramo das bibliotecas digitais, a biblioteca Unicamp começou cedendo teses e dissertações que foram produzidas na instituição, além também de disponibilizar o acervo com obras raras, como primeiras edições, revistas eletrônicas, matérias especiais. Entre elas, a primeira edição o Caramuru.

Biblioteca Digital Passei Direto

É a mais recente, a biblioteca digital Passei Direto foi lançada em agosto de 2018 e traz mais de 5 mil títulos completos para estudo online. Os leitores também têm acesso a apostilas, exercícios, vídeo aulas. Entre as obras está a “Histologia Básica”, do médico e brasileiro Luiz Carlos Junqueira.

Biblioteca Pública de Nova York

O acervo que compõe a plataforma digital da Biblioteca Pública de Nova York possui mais de 55 milhões de títulos. A biblioteca NYPL tem conteúdo disponível em Inglês, e entre as obras mais recentes, estão os títulos como “A experiência negra em livros infantis”.

Biblioteca Mundial Digital

É um projeto desenvolvido pela Organização das Nações Unidas (ONU), com aproximadamente 19 mil itens sobre 193 países. Entre os acervos estão uma Carta de Cristóvão Colombo e o Livro de Constelações Fixas, todos na língua portuguesa.

Biblioteca Nacional Digital Brasil

Fundada em 2006, a biblioteca digital disponibiliza cerca de 700 mil arquivos, em que a digitalização foi possível graças à programas de resgate. Entre os títulos: livros, artigos e fotografias.

Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin

É considerado como um dos mais importantes acervos acadêmicos e literários. Estima-se que 10% dos 32 mil títulos que compõem a biblioteca já estão disponíveis online. O conteúdo pode ser filtrado por coleções.

Domínio Público

Uma biblioteca digital elaborada pelo Ministério da Educação (MEC), que dá acesso a obras literárias, artísticos e acadêmicos. São mais de 180 mil títulos incluindo mídias textuais, sonoras e vídeos. As mais acessadas são “Divina Comédia” e o clássico “Dom Casmurro”.

Vanessa Casaes – Ascom Educa Mais Brasil