Sesc realiza ação social da campanha Outubro Rosa em Macapá

Realizada ao longo do mês, a campanha Outubro Rosa, apoiada pelo Sesc Amapá, levou orientações de prevenção ao câncer de mama a diversas localidades de Macapá e intensificou os serviços de agendamento de mamografia na unidade móvel Sesc Saúde Mulher.

Para o encerramento da campanha, o Sesc promove no próximo dia 20 de outubro, das 8h às 12h, uma grande ação social com a oferta gratuita de atendimento médico, exame preventivo de PCCU, teste rápido de HIV, sífilis e hepatite, avaliação nutricional, verificação de pressão arterial, consulta jurídica e psicossocial, corte de cabelo, serviços odontológicos, serviços de embelezamento e sorteio de cesta básica.

Também serão realizados agendamentos de exame de mamografia para mulheres na faixa etária de 50 a 69 (necesária a apresentação das cópias dos documentos RG, CPF, cartão do SUS e comprovante de residência).

O objetivo do evento é conscientizar a população sobre a importância da prevenção do câncer de mama e diagnóstico precoce. A campanha Outubro Rosa encerra, mas o combate ao câncer de mama continua, com a importância do autoexame e do acompanhamento médico.

Serviço

Coordenadoria de Saúde e Assistência

Fone: (96) 3241-2220 (Ramal – 226)

Coordenadoria de Comunicação e Marketing