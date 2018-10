Novo Malbec Magnetic traz o magnetismo das uvas brancas

Lançamento de O Boticário traz notas frutadas de Riesling, junto com o toque amadeirado originário da família Malbec, criando uma fragrância sensual e marcante

Para potencializar o magnetismo natural de todo homem, O Boticário foi até o leste da França para criar o novo Malbec Magnetic – a primeira versão criada a partir de uvas brancas. As notas frutadas das raras uvas Riesling, combinadas à assinatura amadeirada da linha Malbec, dão origem a uma perfumaria marcante e extremamente sedutora e magnética. A novidade já chegou em todas as lojas do Brasil, e-commerce e revendedoras autorizadas.

Cultivadas na Alsácia, as uvas Riesling possuem um aroma intenso e único, potencializado pelo solo supermineralizado da região francesa. “Os minerais entregam à uva um cheiro muito particular, e nos inspirou a criar uma fragrância sensual e inovadora. É uma uva bastante complexa, que traz notas frutadas e muito modernas. Ela proporciona a Malbec Magnetic a essência perfeita para complementar o magnetismo natural de todo homem”, explica o Gerente de Perfumaria do Boticário, Jean Bueno.

A embalagem também tem inspiração nos tonéis de aço, nos quais as uvas são maceradas para produção de vinho. Toda cromada, ela é manuseada com luvas pelos colaboradores da fábrica do Boticário, para que cheguem reluzentes ao consumidor.

Para complementar a perfumação, a linha será composta também por um Shower Gel Cabelo e Corpo e Desodorante Antitranspirrante Aerossol. No lançamento, a compra de dois ou mais itens tem desconto de 15% (válido para toda linha Malbec).

Boti Recicla

Depois de usar os produtos, O Boticário convida os consumidores a retornarem as embalagens vazias por meio do seu programa de logística reversa Boti Recicla. Os coletores estão em todas as quase 4 mil lojas do país, onde os consumidores são incentivados a fazer o descarte sustentável. As embalagens são recolhidas e doadas para as 34 cooperativas de reciclagem parceiras, localizadas em vários estados.

Serviço:

Malbec Magnetic Desodorante Colônia, 100ml

Preço: R$ 169,90

O acorde de terra rica em minerais e o frutal da uva branca da Alsácia, combinados com o toque amadeirado, revelam uma fragrância que traduz a força magnética do homem Malbec.

Malbec Magnetic Desodorante Antiranspirante Aerossol, 75ml

Preço: R$ 29,90

48h proteção antitranspirante e contra o mau odor

72h de proteção antibacteriana seca rápido, toque seco

Dermatologicamente testado

Não contém álcool etílico e corantes

Deixa a pele “sequinha”, todo o dia

Combate o excesso de transpiração

Minimiza/evita o aparecimento de manchas amarelas roupas brancas; molhadas na roupa; molhadas coloridas

O proporciona sensação de proteção durante todo o dia

Malbec Magnetic Shower Gel Cabelo e Corpo, 205g

Preço: 31,90

Deixa os cabelos macios

Limpa sem ressecar pele e cabelos

Revigora o cabelo, contribuindo para o brilho e maciez