Cuide-se Bem Jardim de Sol traz linha de proteção solar com efeito matte

O Boticário traz de volta a linha de cuidados corporais que prepara a pele para o verão

As temperaturas estão começando a subir, o que indica que o verão está chegando e, com ele, a nossa pele quer estar preparada para curtir os dias quentes. Para uma pele iluminada e vibrante como o sol – e sem pele grudenta –, O Boticário trouxe de volta, em edição limitada, a linha Cuide-se Bem Jardim de Sol, que é uma homenagem à estação. Os produtos chegam às lojas e no e-commerce da marca no dia 03 de setembro.

Jardim de Sol é um convite para você celebrar o melhor do verão. Sua fragrância exclusiva feita a partir da mistura colorida das frutas tropicais com um toque de frescor da peônia que traduz perfeitamente o mood do momento. A linha de produtos garante cuidados para todos os momentos como loção hidratante, desodorante, sabonete, body splash, creme de mãos e o must-have da estação: a loção corporal matte.

“O hábito de cuidar da pele é importante em todas as estações, mas como as brasileiras não abrem mão da textura sequinha, muitas vezes, o hidratante acaba ficando de lado. O Boticário inovou e agradou muito quando trouxe ao mercado um hidratante corporal com efeito matte. Então, a regra para a estação é simples: passou, hidratou, secou”, explica Mirele Martinez, gerente de Cuidados Pessoais do Boticário.

Agora, com os hidratantes com efeito matte, pele melecada e escorregadia não é mais desculpa para não se cuidar em dias quentes. Esses produtos absorvem o brilho excessivo e proporcionam uma pele mais sequinha e aveludada ao longo do dia, no melhor estilo passou-secou, garantindo também hidratação por até 48 horas. Tudo isso, graças à exclusiva tecnologia Climatte, que por meio de esferas matificantes reduzem a oleosidade e sensação de pele grudenta ao longo do dia, garantem toque seco até nos climas mais quentes e úmidos do país¹.

¹Teste de eficácia percebida realizado em quatro regiões geográficas brasileiras distintas, chegando a temperaturas de 37º.

Serviço:

Loção Hidratante Matte 200ml

Preço: R$29,90

· Tecnologia Climatte;

· Efeito matte no corpo ao longo do dia: pele não fica melecada/escorregadia;

· Hidratação intensa de 48h;

· Com esferas matificantes;

· Hidratação passou-secou.

Loção Hidratante 400 ml

Preço: R$42,90

· Hidratação de 48h;

· Perfumação na medida certa;

· Rápida absorção, sem deixar a sensação de ficar grudento;

· Não agride a pele;

· Ideal para usar no corpo todo, incluindo pés e mãos.

Desodorante Rollon

Preço: R$18,90

· Proteção inteligente por 48h contra mau odor e transpiração;

· Mantém a hidratação natural da pele.

Sabonete

Preço: R$11,90

· Espuma cremosa;

· Não danifica a esmaltação das unhas;

· Até 30h de hidratação.

Body Splash

Preço: R$39,90

· Perfumação na medida;

· Família olfativa: Floral Frutal;

· Saída: Frutas tropicais, Mandarina;

· Corpo: Framboesa, Peônia, Damasco;

· Fundo: Notas Lactônicas, Musk, Baunilha

Creme de Mãos

Preço: R$ 23,90

· Textura incrível;

· Rápida absorção;

· Não estraga a esmaltação;

· Até 30h de hidratação.