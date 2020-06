Macacão feminino: confira 4 modelos para comprar agora!

Assim como o vestido, o macacão feminino é peça versátil do guarda roupa feminino, ideal para quem não quer complicação na hora de montar seus looks. Por ser uma peça única, não exige grandes reflexões ao se arrumar: basta escolher os acessórios e pronto, a produção já está completa. Peça super prática de moda feminina, para se usar no dia a dia.

Quem ainda não tem um macacão feminino no armário, não pode perder mais tempo. Há quatro modelos de macacão que são perfeitos para as mais diversas ocasiões, como a jardineira, o pantacourt e o macacão curto (também conhecido como macaquinho). Veja 4 modelos incríveis de macacão feminino para comprar agora mesmo e diversificar ainda mais os seus looks!

Macacão curto

Quem busca uma peça despojada, para curtir um lindo domingo de sol, encontrou: o macacão curto! Também chamado de macaquinho, esse modelo tem como principal característica o comprimento acima dos joelhos.

É possível encontrar uma variedade grande de macaquinhos. Quem busca uma peça fresquinha e descontraída pode apostar no modelo estampado, em tecidos fresquinhos, como algodão. São perfeitos combinados com óculos escuros e rasteirinha.

Se quiser um toque de sofisticação, uma aposta certeira é o macaquinho de linho, de preferência em tons mais elegantes, como preto e azul marinho. Vale combiná-lo com uma sapatilha ou, até mesmo, com um salto anabela.

Macacão pantacourt

O macacão pantacourt é, em linhas gerais, uma versão curta do macacão pantalona. O modelo, que foi febre no verão, continua em alta! A seu favor, ele fica bem tanto em uma produção mais arrumada como, também, é perfeito para looks descontraídos, principalmente se combinado com tênis e bolsa tiracolo.

O modelo pantacourt pode ser usado mesmo quando a temperatura cair. Para isso, combine com uma jaqueta ou blazer e está pronta para sair! O blazer, aliás, é indicado para compor looks que sejam permitidos até mesmo no ambiente de trabalho. Se for o caso, não deixe de usar um sapato mais elegante, como sapatilha, scarpin e salto grosso. Ah, e nada de decotes.

Jardineira

A principal diferença da jardineira para o macacão como é apresentado hoje é que a primeira opção se caracteriza por cavas laterais e suspensórios. Além disso, sua parte superior cobre apenas o tórax e o abdômen.

Por sua modelagem, a jardineira é, naturalmente, uma peça mais informal. O macacão jeans é um clássico, principalmente na sua versão comprida. Aproveite para ousar na blusa que vai por baixo para criar uma combinação interessante!

Macacão longo

Está em busca de uma peça fácil de combinar e que, ao mesmo tempo, tenha a elegância necessária para um evento mais formal? O macacão longo é a pedida para quem deseja alongar a silhueta! Principalmente os modelos lisos são perfeitos para ocasiões que exigem um look mais arrumado, como um evento de trabalho ou uma festa com amigos. Para um toque de classe ainda maior, invista em uma salto grosso para arrematar o look.

O macacão feminino é peça perfeita para quem busca modelos versáteis e práticos para compor seu guarda-roupa. Seja justo ou larguinho, o macacão deve sempre ser confortável. Por isso, leve sempre isso em consideração antes de escolher a peça!

