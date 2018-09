5 erros de quem perde uma vaga de emprego

Os profissionais brasileiros passam por um período desafiador. Porém, não estar preparado só agrava a situação de quem busca oportunidades

Fernando Mantovani

Um dia desses, no retorno do almoço, fui abordado por um jovem interessado em me convencer a adquirir um produto. Mesmo com os minutos contados para um compromisso, resolvi investir um tempo naquele bate-papo na calçada. Quando percebi que a conversa estava pouco objetiva e, por isso, se estenderia por um período que excedia o limite da minha agenda, fiz um pedido: “você tem um cartão ou panfleto com o site onde eu possa pegar mais informações?”.

Para minha surpresa, após consultar os bolsos, o garoto disse que estava sem os tais papéis, lamentou por terem acabado minutos antes e nem se deu ao trabalho de verificar se mais algum parceiro do grupo dispunha de cartão ou panfleto com a tal informação. Conclusão, eu fiquei sem os dados e a empresa em questão perdeu a chance de ampliar o número de clientes.

No mercado de trabalho, essa situação se assemelha à de um profissional que deseja muito se recolocar ou movimentar na carreira e, quando tem a oportunidade de “fisgar” a atenção de um recrutador simplesmente perde a oportunidade por um (ou mais) dos cinco erros abaixo…

