Ranking de universidades que dão mais chance de emprego tem 6 brasileiras

Apenas uma universidade do Brasil está entre as 100 preferidas pelo mercado de trabalho mundial, mas outras cinco também estão no ranking completo

Camila Pati

São Paulo – A USP é a universidade brasileira que tem o nível mais alto de empregabilidade, segundo os resultados da pesquisa Graduate Employability Rankings 2019.

Contratações de ex-alunos e seu sucesso na vida profissional, reputação da universidade no mercado de trabalho e vínculos com a indústria são critérios usados na hora de ranquear as instituições de ensino superior.

O topo do ranking é estadunidense: o Massachussetts Institute of Technology (MIT), a Universidade de Stanford e a Universidade da Califórnia em Los Angeles ficaram com os três primeiros lugares, respectivamente.

