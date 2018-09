Escola de fotografia em Barcelona oferece bolsas de estudo

Inscrições online até 19 de setembro para bolsas de estudo em fotografia na Espanha

Já pensou estudar na Europa? A Escola de Fotografia e Comunicação DateCuenta, em Barcelona, na Espanha, oferece anualmente bolsas de estudo em fotografia, jornalismo e cinema.

Os cursos acontecem a partir de outubro de 2018, com um total de 60h a 80h letivas. Interessados em concorrer às vagas devem realizar inscrição online até o dia 19 de setembro.

O programa oferta um total de quatro bolsas de estudo de 50% para pessoas com baixas condições financeiras. De 495 euros, o curso fotojornalismo e jornalismo audiovisual, por exemplo, será por 247,5 euros; já os demais cursos passam de 450 euros para 225 euros com a bolsa.

Como se inscrever para as bolsas de estudo em fotografia?

Para participar, é preciso comprovar dificuldade econômica e aptidão para realizar o curso escolhido. Contudo, a escola também exige que o candidato se comprometa a frequentar todo o curso. No caso de estudantes internacionais, deve apresentar residência prevista na Espanha ou ter iniciado os trâmites para retirada de visto.

Na inscrição, o estudante deverá enviar para o e-mail becasdatecuenta@gmail.com seus dados pessoais, uma carta de motivação, explicando o interesse no curso (qual deles) e o porquê precisa do benefício. Além disso, é preciso enviar portfólio em PDF ou link de seus trabalhos. Clique aqui e tenha todas as informações.

Confira os cursos disponíveis:

Iniciación a la fotografia (curso para que os alunos conheçam sua câmera fotográfica e aprendam sobre a linguagem da imagem)

Fotografía creativa (para os alunos que desejam ampliar suas técnicas fotográficas e se inspirar com diferentes modelos criativos de fotografias)

Confira íntegra no Catraca Livre