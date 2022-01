O Museu Sacaca é sede da Imersão MMM dia 15/01/2022

Um evento que tomou uma proporção extraordinária quando a Mentora Karla Giovana decidiu transformá-lo em um projeto social.

Além de mostrar as pessoas como alcançar a prosperidade financeira, Karla Giovana irá doar a renda do evento para transbordar na vida de uma Instituição de Macapá.



A Imersão MMM terá 10 horas de muito conteúdo para que as pessoas participantes possam descobrir a fórmula definitiva do sucesso e da prosperidade abundante.



É a oportunidade das pessoas desbloquearem e liberarem todas as forças que existem dentro delas, rompendo as limitações e assumindo verdadeiramente o controle da sua vida e do seu negócio.



Karla Giovana Moreira tem uma vasta experiência em desenvolvimento de pessoas e em desenvolvimento pessoal.



Líder em uma Multinacional há mais de 12 anos, empresária, mentora, escritora, aceleladora ativacional de pessoas, educadora, analista comportamental certificada pela SOAR Global Institute da Flórida Christian University, Practitioner em PNL, pós graduada em Business and Executive Coaching, em transformação pessoa, gestão e desenvolvimento humano, formada em UPW com Tonny Robbins.



Com toda essa bagagem criou o Método MMM (Minha Mente Milionária) para que as pessoas possam atingir o próximo nível e viver o que Deus quer para elas, afinal, Deus te fez para ser um vencedor, permita desabrochar a obra prima que é você e leve sua vida a um outro patamar!

