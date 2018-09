Nasa lança satélite com laser para estudar aquecimento global

O ICESat-2 irá ajudar os cientistas a compreender até que ponto o derretimento das camadas de gelo está contribuindo para o aumento do nível do mar.

RAFAELA POZZEBOM

No último sábado (15), a Nasa lançou um satélite com laser espacial em uma missão para medir a perda de gelo na Terra e aperfeiçoar as previsões sobre o aumento do nível dos mares em relação ao aquecimento global.

O ICESat-2, que pensa meia tonelada e custando US$ 1 bilhão, foi lançado a bordo de um foguete Delta II da base da Força Aérea de Vandenberg, na Califórnia, às 06h02 local (10h02 de Brasília).

A última missão do tipo foi lançada em 2003 e terminou em 2009. Através dela os cientistas conseguiram detectar que o gelo marinho estava diminuindo e que a camada de gelo estava desaparecendo nas zonas costeiras da Groelândia e também da Antártica.

Atualização

A Nasa, através da nova missão, precisa de uma atualização com uma certa urgência . As temperaturas globais estão subindo ano pós ano e como resultado tivemos quatro dos anos mais quentes nos tempos modernos, que ocorreram entre 2014 e 2017.

O ICESat-2 irá ajudar os cientistas a compreender até que ponto o derretimento das camadas de gelo está contribuindo para o aumento do nível do mar.

Veja mais no Oficina da Net